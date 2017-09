Martín Fiz correrá la segunda edición de la 'Banco Santander 20 Km Bilbao-La Carrera de la Ría

7/09/2017 - 18:22

El atleta español Martín Fiz ha confirmado su presencia en la segunda edición de la Banco Santander 20 Km Bilbao-La Carrera de la Ría en la rueda de prensa de presentación que ha tenido lugar este jueves en la sede de Banco Santander en Bilbao.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El corredor vitoriano volverá a competir en esta carrera popular que tendrá lugar el 17 de septiembre en la capital vizcaína en la modalidad de los 20 km tras su debut en los 10 km del año pasado. La Carrera de la Ría, que organiza El Correo, cuenta un año más con el patrocinio principal de Banco Santander a través de la iniciativa #123aCorrer.

El acto de este jueves contó con con la presencia de Patricia Arias, directora territorial de Banco Santander, Iñigo Barrenechea, director general de El Correo y Pedro Barreiro, director gerente del Consorcio Aguas de Bilbao.

Fiz, campeón de Europa y del mundo de maratón, fue el primero en tomar la palabra. "El año pasado participé en los 10km ¿Que por qué he elegido ahora la modalidad de los 20 km? Me seduce esa idea porque es bonita, es chula y el 8 de octubre corro el maratón de Chicago y esta distancia me viene de perlas para prepararme", indicó.

"Y para los que creen que al tener más de 50 años no hay opción a la victoria, yo como siempre voy a luchar por ella, para quedar lo más alto posible. El año pasado estuve rozando el podio y este quiero estar a un buen nivel como el que está Banco Santander", añadió Fiz. "Lo que quiero es animar a todos los corredores a que participen en esta carrera".

Así, el atleta vasco aprovechará la prueba para seguir con su preparación en su empeño de conseguir su reto de vencer en los seis grandes en la categoría de mayores de 50 años de maratón, 'Six Majors', con la mirada puesta en la siguiente cita del maratón de Chicago del próximo 8 de octubre.

Después de ganar en Nueva York, Tokio, Boston y Berlín, Martín Fiz fue derrotado en Londres, en abril pasado, por el francés Mohamed El Yamani. El maratoniano alavés llegará al maratón de Chicago con 55 años recién cumplidos, de forma que el reto aún será mayor: ganar en el tramo de mayores de 50 y en mayores de 55 para la conquista final en el maratón de Londres de 2018. Teniendo en cuenta que tanto en Nueva York como en Berlín doblegó ya a los atletas M45, el reto del 'Fiz marathon majors' sigue vivo.

Durante todo el fin de semana del 15 al 17 de septiembre, la Banco Santander 20 Km Bilbao llenará también de actividades lúdicas la ciudad, encuadrada en el marco de la sexta edición de los actos de Dibertigarria, que une deporte y actividad física con ocio y entretenimiento en la explanada del Museo Marítimo.

"AYUDAR A LAS PERSONAS A PROGRESAR"

Por su parte, Patricia Arias, directora territorial de la entidad, recalcó que la carrera encaja con el objetivo del Banco Santander de "ayudar a las empresas y a las personas a progresar y colaborar a una vida sana".

El plazo de inscripción para las pruebas se cerrará el mismo día 17 de septiembre, siempre y cuando queden dorsales disponibles, y cuyo cupo de participantes está fijado en 4.000 corredores entre ambas distancias, informó el Banco Santander.