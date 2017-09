Marc Márquez: "Nos encantaría estar en la playa, pero ahí no podemos mejorar"

7/09/2017 - 18:37

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) cree que están "trabajando en el buen camino" de cara a revalidar el título de campeón del mundo, una pelea en la que ve complicado que pueda estar el italiano Valentino Rossi (Yamaha), lesionado tras accidentarse haciendo enduro, situación que aprovechó para dejar claro que entrenar en otras disciplinas es parte de su "trabajo" y la única manera de "mejorar" durante el año.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Silverstone no acabó de la mejor manera y me sentía muy bien incluso en carrera y cuando estaba por detrás. En Misano vamos a tener la misma mentalidad de tener el mismo nivel porque estamos trabajando en el buen camino. Hicimos un test aquí en el que me sentí muy bien y ahora tendremos que entender las condiciones del fin de semana y el nivel de agarre para mejorar sesión tras sesión", afirmó Márquez en rueda de prensa.

Preguntado por la ausencia de Valentino Rossi y sus opciones para el título, el ilerdense tiene dudas. "Si sólo se perdiese este, pero si son dos pierde muchos puntos. El problema para él es que además no es solo uno el rival sino tres o cuatro porque Dani (Pedrosa) está también ahí. Creo que lo más importante para él es recuperarse de la mejor manera y volver a ser fuerte", comentó.

En este sentido, para el catalán "no cambia nada" su estrategia. "Somos muchos en cabeza y con posibilidades de ganarlo, así que tenemos que apretar al cien por cien. Yo fui capaz de abrir cierta distancia y me sentía bien y pasó algo que no esperaba y estoy otra vez detrás", apuntó.

Además, no cree que 'Il Dottore' tomase un riesgo innecesario por entrenar en enduro. "Odio cuando leo que por qué te subes a otra moto porque es peligroso, es parte de nuestro trabajo. Nos encantaría estar en la playa, pero ahí no puedes mejorar tus habilidades", recalcó. "Te puedes lesionar cocinando como Cal (Crutchlow)", añadió en relación al accidente doméstico que sufrió esta semana el británico y despertando las risas de la sala.

Volviendo al fin de semana, el de Cervera considera que Misano le ha sido "un circuito favorable en el pasado". "Tengo buenos recuerdos y grandes momentos, así que tenemos que intentar acabar de la mejor manera para tener otro gran momento", confesó.

"Parece que el tiempo va a ser algo inestable, mientras que en Silverstone fue algo increíble. Aquí será algo complicado, aún así debemos de adaptarnos y tanto en seco como mojado nuestro nivel normalmente es bueno", sentenció.