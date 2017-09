Contador: "La conclusión de hoy es que mis piernas funcionan"

7/09/2017 - 19:53

El ciclista español Alberto Contador (Trek) se mostró contento con su rendimiento en la etapa de hoy en La Vuelta, un recorrido a priori difícil para hacer diferencias, pero en el que el pinteño llegó a la conclusión de que "sus piernas funcionan" "Hoy era una jornada complicada para hacer diferencias, a pesar de los movimientos en la Collada de la hoz. Es verdad que los ataques eran previsibles y he estado atento por si alguno tenía un mal día. Me he sentido bien, he podido seguir el ritmo y la conclusión es que las piernas funcionan", declaró el corredor del conjunto Trek al finalizar la 18ª etapa de la ronda española.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Más allá del escaso tiempo que ha arañado a sus rivales por el podio, Contador se queda con las malas sensaciones que estos han dejado. "Los cuatro segundos que he ganando a mis rivales no tienen importancia, lo relevante es que se han descolgado en una subida que no era muy dura", aseguró el madrileño, que sigue 5º en la general.

A pocos días de bajarse de la bicicleta para siempre, 'el pistolero' ya piensa en gastar su última bala en la montaña asturiana. "Ahora quiero pensar en la ascensión del sábado al Angliru. Parece que dan lluvia, y a mi ese clima me gusta", concluyó el español.