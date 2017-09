Abrines se despide "muy triste" y pide a sus compañeros que conquisten el oro

Cluj (Rumanía), 7 sep (EFE).- Álex Abrines se despidió este jueves con mucha tristeza de la concentración de la selección española de baloncesto en Cluj (Rumanía) tras la lesión que se produjo en la primera jornada y pidió a sus compañeros que luchen para conquistar una nueva medalla de oro.

"Hoy es un día muy triste para mí porque tengo que abandonar el Eurobasket y es una pena porque siempre se me ha tratado muy bien y me he sentido muy a gusto", explicó el alero en un vídeo publicado en el perfil de Twitter de la Federación Española de Baloncesto.

El jugador de los Oklahoma City Thunder de la NBA agradeció a sus compañeros, "a los que se puede llamar familia", al cuerpo técnico que dirige el seleccionador, Sergio Scariolo, y al equipo médico su apoyo durante todos estos días.

"No me he podido sentir mas arropado -añade Abrines- pero ha llegado el momento de decir adiós y quería mandar todo mi ánimo a este equipo, que se lo merece todo".

Por último, el internacional español recuerda que "allá donde esté" en los próximos días, desea lo mejor a la selección y estará en cada partido animándoles "como si fuera un jugador mas" para que logren repetir título.

En otro mensaje colgado por el jugador en su Twitter, incide en que le duele "especialmente" abandonar la concentración "porque formar parte de este equipo es un honor y un privilegio" y transmite "toda la fuerza del mundo" a sus compañeros "que a buen seguro lucharán hasta el último día para lograr el objetivo, ganar el Eurobasket".

El alero no volverá a jugar ningún partido en la competición europea como consecuencia de la lesión que se produjo en la primera jornada del campeonato ante Montenegro.

Durante estos días, los médicos han intentado ponerse de acuerdo sobre la lesión del jugador, pero ante la imposibilidad de hacerlo y las presiones de su club, Oklahoma City Thunder, que incluso desplazó a un médico hasta Cluj, la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el jugador han decidido que abandone la concentración del equipo.