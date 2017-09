Canet: "Hemos sido consistentes y rápidos"

8/09/2017 - 17:01

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha celebrado este viernes el haber sido "consistente y rápido" en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano, con lluvia en la FP1 que le permitió rodar en condiciones mixtas y con buenos augurios para terminar octavo la jornada.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Las conclusiones de hoy son muy positivas porque hemos podido rodar en condiciones mixtas durante la FP1. En la sesión de la mañana el agarre era un aspecto delicado, pero hemos sido bastantes consistentes con el ritmo, rodando solos y rápido", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Canet comentó que en la FP2 pudo tomar un par de referencias al principio y volver a rodar rápido. "Después hemos montado neumáticos nuevos en las dos siguientes salidas, de nuevo solo y yendo rápido. Le falta un poco de agarre al circuito después de la lluvia de anoche, pero espero que esto vaya mejorando y podamos seguir rebajando los tiempos", manifestó.

Por su parte, Enea Bastianini marcó el tercer mejor crono de la jornada pese a que reconoció no haber tenido las mejores condiciones por la mañana para rodar. "Tras la lluvia de esta madrugada, la pista estaba húmeda y no presentaba mucho agarre. He salido al final de la tanda para coger sensaciones en estas condiciones, pero al pasar por la curva 8 no he podido evitar irme al suelo cuando se me ha cerrado la dirección, por suerte no ha sido nada", lamentó.

"El segundo libre ha ido mucho mejor, hemos rodado con diferentes neumáticos y hemos dado un paso adelante. Las sensaciones son muy buenas y hemos llegado a liderar la tabla de tiempos. Finalmente hemos concluido en tercera posición, pero creo que aún tenemos margen de mejora, así que mañana lucharemos por estar entre los primeros nuevamente", auguró.