Marc Márquez: "Sólo la leve caída del final ha sido una lástima"

8/09/2017 - 18:26

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este viernes tras firmar el quinto mejor registro en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino que sólo la caída al término de la FP2 ha sido una "lástima" y ha empañado una jornada de la que está "bastante contento".

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Estoy bastante contento con el día de hoy. Sólo la leve caída del final ha sido una lástima, pero en general me he sentido cómodo sobre la moto desde el principio y eso es positivo. También hemos empezado muy bien el FP2, pero hemos decidido probar algunas cosas en la puesta a punto que no han funcionado como esperábamos", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Por otro lado, aseguró sentirse muy bien en este Misano World Circuit Marco Simoncelli. "Estamos trabajando muy bien. Mañana trabajaremos más en la elección de neumáticos, concentrándonos en la opción dura para poder comparar con lo que hemos hecho hoy", argumentó.