Pedrosa: "Hay que mejorar en el tercer sector, nos falta algo"

8/09/2017 - 18:35

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado tras lograr el cuarto mejor tiempo este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino que el sábado se centrará en la elección de los neumáticos y en intentar mejorar en el tercer sector de Misano, donde cree que les falta "algo".

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Hemos podido trabajar bastante, especialmente con los neumáticos, intentando entender cuál se adapta mejor a la pista, y en la configuración de las suspensiones. Mañana seguiremos trabajando en la elección de los compuestos y también nos concentraremos en mejorar en el T3, donde todavía nos falta algo", afirmó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Pedrosa reconoció que en la FP1 no pudo rodar al máximo, pero que por la tarde mejoró la jornada. "Esta mañana las condiciones no estaban al cien por cien después de la lluvia de ayer y, aunque han mejorado esta tarde, el agarre no era tan bueno como cuando vinimos para el test de hace dos semanas", advirtió.