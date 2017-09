De Gent:"Tenía dos de tres (Giro y Tour) y quería ganar también en la Vuelta"

Gijón, 8 sep (EFE).- El vencedor de la etapa de este viernes de la Vuelta a España belga Thomas de Gent (Lotto Soudal) ha dicho que ganar en la carrera española era un objetivo para él porque quería completar las tres carreras grandes por etapas con victorias tras haber ganado etapas anteriormente en el Tour de Francia y el Giro de Italia.

"Tenía dos de tres y, después de haber ganado el año pasado en el Tour, ganar en la Vuelta era un objetivo. El año pasado no me fue bien y si no hubiese ganado este año hubiese tenido que volver cada año", ha explicado.

De Gent ha razonado las cuatro victorias que lleva ya su equipo, dos del polaco Tomasz Marczynski y otra del también belga Sander Armer, en el hecho de que "el líder" que tenían para la carrera, "Rafa Valls, se cayó antes de la Vuelta" y, "como además no tenemos sprinters, nos metemos en las escapadas".

"Hoy he podido hacerlo yo y he conseguido la victoria", se ha congratulado de un triunfo conseguido a pesar de que no le "salió el plan previsto" y después de haber podido alcanzar al final a los que iban escapados por delante de él.