Viñales: "La pista está muy difente a la del test y tenemos menos 'grip'"

8/09/2017 - 19:17

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) advirtió que la pista del circuito de Misano, escenario este fin de semana del Gran Premio de San Marino, está "muy diferente" a cuando realizaron un test a finales de agosto y que notó "menos" agarre durante la jornada de entrenamientos libres de este viernes, aunque logró sobreponerse para finalizar como el segundo más rápido del día.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"La pista ha sido muy diferente a lo que nos encontramos en el test. Ahora tenemos menos 'grip', podemos probar menos cosas y no tengo mucho 'feeling' en la goma delantera", confesó Viñales en declaraciones facilitadas por su equipo.

De todos modos, reconoció que "el último cambio" la había "gustado". "He mejorado, he podido hacer varias vueltas en 33 con goma usada y con goma nueva me he puesto segundo. No veo mucha diferencia entre los dos neumáticos medios que hay este fin de semana", sentenció.