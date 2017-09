De Gendt: "No esperaba lograr victorias en las tres grandes vueltas"

8/09/2017 - 19:22

El ciclista belga Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) se mostró satisfecho y sorprendido con su victoria en la decimonovena etapa de La Vuelta, ronda a la que su equipo vino "sin ningún líder concreto", y confesó que no esperaba "lograr victorias en las tres grandes vueltas".

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy satisfecho con esta victoria, ya que vinimos a la Vuelta sin ningún líder concreto y todos hemos intentado ganar etapas. Sé que no soy lento en los sprints, así que estaba en la posición perfecta. He tenido que hacer el sprint de mi vida, sencillamente ir a tope", declaró De Gendt tras imponerse al sprint a sus compañeros de escapada.

El holandés recalcó que "el puerto final era demasiado duro" para él. "Pero teníamos un buen grupo de persecución con Bob Jungels y hemos tirado fuerte para volver a cabeza. Ha sido perfecto. No me lo esperaba, pero me gustan las sorpresas", admitió.

Con este triunfo, De Gendt cerró su triplete de victorias en las 'grandes' tras los éxitos en el Giro en 2012 y en el Tour en 2016. "No esperaba lograr la victoria en las tres grandes. Ha sido lo mejor que me ha pasado", apuntó al respecto.

Por último, el ciclista del Lotto-Soudal afirmó que su trayectoria en esta Vuelta ha sido ascendente. "No me sentía muy bien en la primera semana, la segunda fue mejor y poco a poco he ido mejorando en la tercera", comentó.