García Cortina: "Habría sido una pasada conseguir la victoria en casa"

8/09/2017 - 19:32

El ciclista español Iván García Cortina, del Bahrain-Merida, lamentó no haber podido hacerse con la victoria este viernes en la decimonovena etapa de la Vuelta a España, que terminó en su Gijón natal, un tanto lastrado por los calambres que hicieron que lanzase el sprint antes de lo previsto.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una pena, he tenido la victoria tan cerca, y en casa. He luchado porque quería hacerlo bien y estoy contento, al final disfruté como si hubiese ganado, aunque no pudo ser", señaló García Cortina tras la etapa.

El asturiano indicó que el francés Romain Bardet (AG2R) "vino muy fuerte" cuando se unió a él. "Los dos solos lo hubiera intentado, pero ya entraron muchos corredores y era un caos y ya empezaba a tener calambres en los isquios", comentó.

"Conocía muy bien el recorrido ya que entreno a diario por estas carreteras. Sabía como era la bajada y sólo quedaba lo más difícil que era llegar. Sé que soy rápido y por eso esperé, pero me anticipé un poco por los calambres. Esas fueron mis cartas, pero no me salieron, hubiera sido una pasada conseguir la victoria en casa", recalcó García Cortina.

Ahora, espera brillar en la prueba Sub-23 de los Mundiales de Bergen (Noruega). "Sé que seré vigilado, pero me lo planteo como una carrera diferente ya que la presión es la misma para todas las competiciones", admitió.