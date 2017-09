Canet: "Tenemos un buen ritmo y podemos luchar por la carrera"

9/09/2017 - 16:11

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado satisfecho con el ritmo que ha marcado este sábado en la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino, donde no ha necesitado de "otras referencias", y ha admitido que puede "luchar" para "ganar la carrera", en la que saldrá en undécima posición después de sufrir una caída.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento, ya que las conclusiones son positivas, tanto con el neumático blando como con el compuesto intermedio. He sido rápido, consistente y he rodado sólo, sin necesidad de otras referencias. En la FP3 hemos sido los más rápidos con un 42.4. Creía que teníamos todavía un pequeño margen para mejorar en la clasificatoria. Sin embargo, he tenido una caída por querer acelerar demasiado pronto saliendo de la curva 15", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El valenciano quiso "agradecer" a su equipo que "repararan" la moto después de la caída para poder volver a salir a pista. "El equipo ha podido reparar la moto a tiempo, algo que me gustaría agradecerles especialmente. Lo veía imposible porque estaba destrozada", comentó.

Finalmente, Canet explicó que se "veía" entre los cinco primeros pero que un "error" se lo impidió. "Venía rodando rápido, como para estar entre los cinco primeros, pero he cometido un mínimo error en la curva 14 y he perdido un par de décimas. Creo que para mañana tenemos un buen ritmo y podemos estar luchando por la carrera", concluyó.