Rabat: "Los cronometrados han sido complicados, pero no me rindo"

9/09/2017 - 16:39

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que a pesar de que la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino ha sido "complicada" no se ha rendido y seguirá dando "el 100%" para conseguir la mejor posición en la carrera del domingo, en la que partirá decimoctavo.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"He terminado los libres duodécimo lo que es una buena señal para la carrera, pero en el FP4 he sufrido un poco con el neumático trasero y después, como siempre, los cronometrados han sido complicados. Pero yo no me rindo y siempre doy el 100%, así que veremos qué tiempo hace mañana y qué podemos hacer en la carrera", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que iniciará la cita en Misano desde el decimocuarto puesto, reconoció su decepción después de la cancelación de su vuelta. "Es muy decepcionante ver cómo me han cancelado la vuelta después del esfuerzo realizado para conseguirla. No he visto la repetición y si hubiera estado completamente fuera de la pista podría entender la decisión", subrayó.

"Tengo buen ritmo para la carrera y el tiempo que he conseguido ha sido muy buen teniendo en cuenta las condiciones de este fin de semana. La previsión climatológica da lluvia para mañana, así que tendremos que jugar nuestras cartas. Me siento bien y espero poder irme a casa con un buen puñado de puntos", finalizó.