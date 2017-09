Lorenzo reconoce que "si llueve mañana no será una carrera fácil"

Misano Adriático (Italia), 9 sep (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), quinto mejor tiempo para el Gran Premio de Italia de MotoGP, reconoció tras los entrenamientos que "si llueve mañana no será una carrera fácil ya que la adherencia del asfalto no es fantástico".

"En el 2014 tuvimos unos entrenamientos en lluvia y hubo muchísimas caídas pues el asfalto estaba muy resbaladizo, puede ser que desde el 2015, con el asfalto nuevo, haya más adherencia pero creo que no será fácil pilotar en lluvia pues tendremos poco tiempo para probar y va a ser complicado", aseguró Lorenzo.

"Estamos todos muy centrados en la puesta a punto de seco y va a ser muy difícil adaptarse tan rápido a la lluvia, lo bueno es que en los últimos circuitos que ya llovido hemos ido muy rápido y esperemos que aquí también sea el caso", recordó el piloto de Ducati.

"La posición no es fantástica pero si las sensaciones que he tenido en la clasificación, porque no he hecho la vuelta perfecta, dos, tres o cuatro vueltas en 32, pero eso es muy positivo con el neumático intermedio, lo malo es que mañana con la lluvia todo el trabajo que hemos hecho durante el fin de semana no va a servir de nada", lamentó Jorge Lorenzo.

Una vez más el español aseguró que si está en condiciones intentará ganar la carrera, pero que si se llega a la penúltima o a la última con Dovizioso con posibilidades de ganar el Mundial entiende que esto es "importante para Ducati" y tratará de "hacer lo que pueda para ayudar a Andrea".

"Faltando seis carreras aquí en Misano y si puedo vencer, lo intentaré, incluso si lucho con Andrea -Dovizioso- pero si en las últimas carreras puedo ayudar a que Andrea gane el mundial lo haré", recalcó Lorenzo.