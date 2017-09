Dovizioso: "Esta segunda posición ha sido un poco inesperada"

9/09/2017 - 18:00

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) se ha mostrado satisfecho con la "inesperada" segunda posición que ha conseguido en la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino para la carrera de este domingo.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento con esta primera fila, aunque esta segunda posición ha sido un poco inesperada porque en el FP4 hemos trabajado mucho con las gomas usadas y no había tenido muy buenas sensaciones", indicó en declaraciones a su equipo.

En cambio, el italiano admitió que en la sesión de calificación podía ser "rápido" y se "centró" en ello. "Cuando he empezado el clasificatorio he entendido que podíamos ser rápidos y me he centrado en aprovechar al máximo el segundo neumático", explicó.

Para terminar, Dovizioso marcó un buen "tiempo" que le permite tomar la salida en la primera línea. "Al final ha salido un gran tiempo y esto nos confirma que también somos rápidos en Misano", concluyó.