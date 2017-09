Márquez asegura que estaba listo para luchar por el mejor tiempo

Misano Adriático (Italia), 9 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercer mejor tiempo para el Gran Premio de San Marino en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático aseguró que estaba listo para lucha por el mejor tiempo de entrenamientos.

"Estaba listo para luchar por el mejor tiempo, ya con el primer neumático me he encontrado muy bien y normalmente en el segundo siempre se mejora, pero bueno, ha sido un error un poco tonto -su caída-, porque ya había abortado la vuelta al tocar la zona roja en la curva rápida ya que sabía que Cal -Crutchlow- estaba muy pegado y quería ver si pasaba pero he tocado el piano, la línea, y no ha habido aviso", comentó Márquez.

"Lo importante es la cantidad de vueltas que he hecho a buen ritmo, por la mañana y por la tarde con los neumáticos usados de la mañana, incluso con el neumático de delante que no me gustaba, porque he montado el duro pero no me terminaba de gustar y bueno, si mañana baja la temperatura como dicen creo que esto me puede ayudar un poco, pero nunca se sabe pues mañana estarán todos al ciento por ciento", reconoció el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez comentó sobre sus rivales "es muy difícil decir pero yo creo que Dovizioso estará allí, Maverick también, Dani puede ser que esté, pero es complicado porque pruebas un neumático por la mañana con un temperatura, y funciona de una manera, y lo pruebas por la tarde y funciona de otra, así que veremos, será una incógnita para todos ya que dependiendo de la temperatura se montará un neumático u otro".

No obstante Marc Márquez explicó que el ritmo no es muy bueno ya que "en el test yo hice 32,6 sin apretar mucho y hoy, arriesgando, he hecho 32,6 así que es raro pero dependiendo de la temperatura el neumático trabaja de una manera o de otra, son bastante críticos, funcionan muy bien pero es crítico acertar con el neumático".

"Más que el trasero es el delantero y allí es donde los otros sufren más y yo me encuentro bien, es bastante crítico pero en esas condiciones me adapto bastante bien", recalcó el piloto de Repsol.