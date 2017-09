Juancho: "El partido ante Turquía puede ser como los playoffs en la NBA"

Estambul, 9 sep (EFE).- Juancho Hernangómez, alero de la selección española, comparó el partido de octavos de final ante Turquía de este domingo con "los playoffs de la NBA" por la importancia para el vencedor y el vencido.

"El ambiente de un Eurobasket y en la NBA es diferente. En la NBA es todo un poco un show, aunque también hay partidos igualados. Todavía no he podido vivir la experiencia de los playoffs, pero creo que esto se asemeja más a los playoffs. Es un partido en que el que gana sigue y el que pierde se va fuera. Hay mucha presión y Turquía va a tener el apoyo extra de la afición", dijo a EFE Juancho Hernangómez.

Las cosas, de momento, han ido mejor que bien para el equipo y para el jugador.

"Siempre pueden ir mejor. Siempre se puede mejorar, soy un jugador que me gusta mirar que he hecho mal a título individual y qué hemos hecho mal como equipo, para intentar seguir mejorando", indicó.

No es normal llegar de novato a la selección y tener un papel tan protagonista como el que está teniendo Juancho.

"He tenido la suerte de que los compañeros me ha tratado muy bien desde el primer momento. He entrado muy bien en la dinámica del grupo, creo que he conseguido ganarme el respeto de mis compañeros, he intentado hacerlo lo mejor que he podido cada día, ayudar al equipo en lo que necesitaba, en lo que yo puedo dar, siempre dando el cien por cien, siempre dando esa energía extra y creo que he encajado bien", comentó a EFE el alero.

El jugador de los Denver Nuggets habló del rival de octavos.

"Es un partido complicado porque juegan en casa, con un ritmo alto, presionan mucho y tenemos que intentar estar centrados en nosotros mismos los cuarenta minutos, en lo que tenemos que hacer y poco a poco llevar el partido a nuestra ventaja", observó.

Aunque con un bagaje ya importante, Juancho es posiblemente, por su juventud, uno de los que menos experiencia puede tener en este tipo de partidos.

"Los veteranos saben como va esto, han jugado muchos partidos como el de Turquía y cualquier consejo que nos den bienvenido sea, pero creo que va a ser un partido más y tenemos que estar concentrados, tranquilos y darlo todo", subrayó a EFE.

Caso de pasar a cuartos de final, el rival será Alemania que eliminó a Francia.

"Hemos visto el Alemania-Francia y comprobado que Alemania se ha puesto nerviosa al final. Sorprende que una gran selección como Francia se caiga en octavos pero esto es lo que tiene jugar a un partido, que cualquiera puede ganar. Por eso ese extra de motivación es necesario. Cualquiera puede irse fuera", apuntó.

"Debemos tener ese plus de tranquilidad y paciencia, porque aunque ellos metan dos triples seguidos son sólo seis puntos y no veinte como puede parecer en un primer momento. No sé si somos favoritos, eso se ve en la cancha. Ellos tienen a su público y pueden tener ese día en que le entren los tiros", finalizó Juancho Hernangómez.