Fenati vence bajo la lluvia y Mir reafirma su liderato en Moto3

10/09/2017 - 11:56

El piloto italiano Romano Fenati (Honda) ha logrado la victoria, segunda del año, este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en una prueba marcada por las caídas por culpa de la lluvia y en la que el líder del Mundial, el español Joan Mir (Honda), ha concluido en segunda posición.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En una jornada que abrió con nubes y agua, los pilotos acusaron la presencia de la lluvia y sólo 15 lograron terminar. Ya ocasionó problemas en el 'warm up' y volvió a provocarlos nada más darse la salida. El 'poleman' del sábado, el italiano Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM) fueron las primeras víctimas.

Mientras, Jorge Martín (Honda) y Romano Fenati (Honda), especialistas en agua, no dejaron pasar la ocasión para posicionarse en la cabeza, con Joan Mir (Honda) esperando pacientemente a cierta distancia. A pesar de los sustos, los tres se mantuvieron en liza.

Sin embargo, a falta de 14 vueltas y a la entrada de la curva 1, Martín se iba a la grava y se despedía de la carrera en Misano. La del de San Sebastián de los Reyes suponía la decimotercera caída del día, a casi una por vuelta.

El incidente metía en la pelea por el podio al italiano Fabio Di Giannantonio (Honda), el español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) y al alemán Philipp Öttl (KTM), con el transalpino llevando la delantera.

El valenciano se topó con el agua y se cayó a falta de tres vueltas, un tropiezo doloroso para sus aspiraciones mundialistas. A pesar del enfado con los comisarios y de tratar por todos los medios de arrancar su moto, se marchó por su propio pie del trazado.

Tras Fenati, Mir y Di Giannantonio (Honda) completaron el podio en Misano-Marco Simoncelli. En cuanto al resto de españoles, Albert Arenas (Mahindra) fue octavo, Jaume Masiá (KTM) terminó décimo y Marcos Ramírez (KTM) concluyó duodécimo. Juanfran Guevara (KTM), Martín y Canet no lograron finalizar y María Herrera (KTM) no participó tras sufrir una caída en el 'warm up'.