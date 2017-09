Mir: "El segundo puesto es como una victoria"

10/09/2017 - 12:20

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) ha asegurado que el segundo puesto conseguido en la carrera del Gran Premio de San Marino es "como una victoria" debido a las condiciones de la pista, mojada, muy deslizante y que ha provocado que sólo pudiesen concluir 15 pilotos este domingo.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una carrera brutal, no recordaba nunca haber rodado en mojado con una pista que patinara tanto. Me ha costado un poquito. Estoy muy contento, esto es como una victoria, porque tal y como estaban las cosas en la vuelta de calentamiento, el susto en carrera... pensaba que era complicado terminar", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP, donde definió la prueba como "patinaje sobre hielo".

Además, el balear analizó la carrera, donde durante las primeras vueltas fue tras Jorge Martín (Honda), que más tarde se fue al suelo. "Normalmente cuando tienes un piloto delante es más fácil y Jorge me fue llevando un poco. Cuando se ha caído he tenido que sacar mi ritmo, me he vuelto a poner en el ritmo que teníamos los dos. Cuando he visto que se caían tantos pilotos no sabía si podría acabar la carrera porque no me mantenía en pie", subrayó.

Por otra parte, Mir dio la enhorabuena por la victoria al italiano Romano Fenati (Honda) y se acordó del belga Livio Loi (Honda), que no pudo participar en la carrera por la dura caída sufrida en la calificación. "Debo darle la enhorabuena a Romano, que hoy ha estado imbatible en agua, y le mando ánimos a Livio Loi, que espero que se recupere pronto", manifestó.

Por último, el líder del Mundial expresó su deseo de que las condiciones sean mejores en Alcañiz. "Espero que no sea como esta, en agua, y con tanta locura. Aragón es una pista que me gusta, voy a intentar ir a por la victoria y, si no, a por los puntos", concluyó.