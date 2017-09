Márquez, sobre los abucheos: "Es desagradable, espero que mi afición no lo haga nunca"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), ganador del Gran Premio de San Marino, ha asegurado que tenía la intención de conformarse con la segunda posición este domingo, pero que ha pensado que cinco puntos podrían "servir" y decidir en la última carrera en Valencia, además de describir como "desagradable" el ambiente creado por los abucheos de los seguidores italianos.

"Es una situación que no me gusta, sobre todo cuando te caes y aplauden la caída. Espero que en Aragón, en España, mi afición no lo haga nunca con ningún piloto; nos estamos jugando la vida y hay a aficionados a los que se le olvida. Es bastante desagradable", declaró en Movistar MotoGP sobre los aplausos que se escucharon tras su caída en el 'warm up' y los abucheos al subir al primer cajón del podio.

Por otra parte, el catalán, ahora nuevo líder del Mundial con los mismos 199 puntos que Andrea Dovizioso (Ducati), explicó el desarrollo de la cita en Misano. "Ha sido durísima, cuando he pasado la línea de meta he chillado. Ha sido una carrera de mucha tensión, después de la caída del 'warm up' he estado toda la carrera retenido, porque vimos muchas caídas en Moto3 y Moto2 y sabía que no podía fallar. He intentado gestionar la carrera de la mejor manera", subrayó.

"Al principio, Jorge -Lorenzo- iba muy rápido, no me acababa de encontrar y he decidido controlar un poquito a Dovizioso para que ganase Jorge y perdiésemos los menos puntos posibles. Durante la carrera me he sentido cómodo, aunque ha habido momentos de sufrimiento. En la última vuelta he tenido un plus. Tenía pensado quedarme segundo, pero he pensado que el campeonato está muy apretado y que cinco puntos no se sabe si en Valencia te pueden servir", prosiguió.

Además, recalcó que puntuar lo máximo será imprescindible para cuando Ducati empiece a trabajar en equipo. "Ese ha sido uno de los pensamientos por los que atacar. Ducati ha dado un gran paso, está yendo rápido en seco y en agua en todos los circuitos. Si tú eres el más rápido en pista no tendrás estos problemas. Debemos estar concentrados en nuestro box y sacar el 100% como este fin de semana", manifestó.

Por último, el de Cervera restó importancia a sus tres caídas del fin de semana. "No me gusta tener caídas pero siempre miro el lado positivo: creo que si no me hubiese caído en el 'warm up' me hubiese caído en carrera. Estamos yendo rápido, pero las caídas no vienen por sí solas, vienen porque estamos yendo al límite", concluyó.