Márquez: "Sabía que si fallaba tenía un pie fuera del mundial"

Misano Adriático (Italia), 10 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de San Marino de MotoGP y nuevo líder del campeonato, dijo que era consciente de que "si fallaba" tenía "un pie fuera del mundial" y que, por ello, debía "arriesgar".

"Al final de la carrera he sacado mucha tensión acumulada porque había mucha tensión y sabía que si fallaba tenía un pie fuera del mundial, pero tenía que arriesgar, tenía que convivir con esta presión y lo hemos conseguido", recalcó Márquez.

"Hemos vuelto a coger el liderato del campeonato, que era algo muy importante para mí, pero también para la confianza del equipo, ya que pensaban que estaban en deuda conmigo después de lo que pasó en Silverstone y no quería que se sintiesen así, ya que o caemos todos o ganamos todos", afirmó el piloto de Repsol, quien dijo tener muchas ganas de "llegar a Aragón".

"Un error significaba tener un pie fuera del mundial, decir medio adiós a la lucha por el título, ya que si hubiese fallado ahora estaría treinta puntos por detrás de Dovizioso y estaría diciendo adiós al mundial, ese habría sido el titular de la carrera, pero éste es mi estilo y con éste estilo he conseguido cinco títulos mundiales e intento gestionar el riesgo, pero hay momentos en que hay que arriesgar pues nunca sabes si los cinco puntos más que se han conseguido hoy se pueden echar de menos en Valencia", destacó.

"Mi objetivo era claro, era quedar delante de Dovizioso sí o sí, pues le quería recuperar puntos y sabía que Misano era de los circuitos en los que me podía costar más, pero al final, cuando estás pilotando, tienes que comprender y saber gestionar esta presión", indicó Márquez.

"La pelea con Petrucci me ha ayudado a controlarme, porque podía ir más rápido en algunos puntos, aunque en las ocho primeras vueltas he sufrido muchísimo, pero luego me he dado cuenta de que podía ir más rápido y gracias a la caída de los entrenamientos me he podido dar cuenta de que no debía apretar tanto", explicó el piloto de Repsol Honda.

"Hay que mirar el lado positivo de las cosas, he ido detrás y he pensado que me lo iba a jugar en la última vuelta, pues hay menos riesgo que si empujas durante cinco vueltas, y lo he hecho fuerte para no llevar a Petrucci pegado hasta la última curva", dijo satisfecho Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda reconoció que su objetivo inicial era "controlar a Dovizioso".

"Lorenzo se ha ido y me ha pasado Petrucci, pero cuando me ha pasado había menos agua en pista y me he empezado a encontrar un poco mejor, me encontraba cómodo y no quería tirar más de la cuenta. A mitad de carrera he pensado 'el segundo va bien', pero al llegar las cinco últimas vueltas me he sentido muy cómodo y entonces ha sido cuando he decidido atacar", añadió.

"Son cinco puntos más que tenemos en el campeonato y nunca se sabe si nos pueden hacer falta al llegar a Valencia", dijo.