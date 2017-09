Lorenzo afirma que no se esperaba la caída

Misano Adriático (Italia), 10 sep (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), quien se fue por los suelos cuando lideraba el Gran Premio de San Marino de MotoGP afirmó que no se esperaba la caída pero que había "cometido el único error hasta ese momento de concentración".

"Un error que me hizo perder una o dos décimas la concentración y he variado un poco la velocidad en ese punto de cambio de dirección, en entrado más deprisa, usando un poco menos el freno trasero, pero eso ha bastado para perder la rueda y volar", lamentó Lorenzo.

"Una lástima, porque desde fuera no parecía que estuviese apretando tanto ya que iba muy tranquilo, evidentemente no iba despacio pero estaba gestionando bien los riesgos, frenando normal, tranquilo, sin inclinar al máximo en las curvas, abriendo el acelerador de una manera muy progresiva, pero en lluvia uno no se puede desconcentrar ni una décima de segundo y ese ha sido mi error", recordó el piloto de Ducati.

"Lo bueno es que no me jugaba el mundial y eso es lo positivo, ya que en caso contrario habría sido mucho más duro, pero tenemos un año para cometer estos errores y no hacerlos el año que viene", manifestó el triple campeón del mundo de MotoGP.

"Estoy contento de cómo ha ido el fin de semana, menos de no haber terminado la carrera ya que podría haber optado a la victoria ya que sin apretar al máximo aumentaba mi ventaja, en algún momento se habrían mantenido las distancias, pero ha sido una lástima perder la concentración", lamentó Lorenzo.

En cuanto a los aspirantes al título, Jorge Lorenzo señaló que "parece que el mundial sea más positivo para Dovizioso y Márquez, un poco menos para Viñales y definitivamente mucho más difícil para Rossi y Pedrosa, pero no se sabe lo que puede pasar en MotoGP".

"Puede cambiar todo, caídas, errores, roturas de motor, carreras en agua, pero cada vez quedan menos carreras y parece que Dovizioso y Márquez son los más consistentes", recalcó Lorenzo.