Dovizioso: "No he tenido las sensaciones perfectas pero estoy contento"

10/09/2017 - 18:59

El piloto de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) ha asegurado, al término del Gran Premio de San Marino en el que ha finalizado en tercera posición, que está "contento" por subirse al podio a pesar de no haber tenido las sensaciones "perfectas", en una pista con unas condiciones "realmente delicadas".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento con esta tercera posición porque hoy no he tenido las sensaciones perfectas. He mantenido el ritmo de Márquez (Repsol Honda) y Petrucci (Pramac Racing) durante 20 vueltas, pero las condiciones de la pista eran realmente delicadas. Aún así, Misano nos ha confirmado que podemos ser competitivos en cualquier circuito y que lucharemos hasta el final", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto italiano prefirió no correr riesgos y preservar la tercera plaza aunque el de Forlimpopoli ya no es líder en solitario del Mundial, que pasa a coliderar con Márquez, empatados a puntos (199). "Cuando han empezado a mejorar sus tiempos tenía que tomar demasiados riesgos para seguirlos y he preferido bajar levemente mi ritmo, conservar la tercera posición y llevar a casa 16 puntos que son muy importantes pensando en el Mundial", concluyó.