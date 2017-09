Scariolo: "Esta victoria nos ha costado bastante, pero nos da confianza"

Estambul, 10 sep (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, señaló la defensa y la disciplina táctica como las claves de la victoria ante Turquía que "ha costado bastante", pero "da confianza al equipo".

"Ha sido un partido difícil, como preveíamos, con un ambiente apasionado, creo que hemos defendido bien, en la primera parte muy bien, y 22 asistencias y 9 pérdidas es una relación fantástica, máxime ante un rival tan agresivo", dijo Scariolo.

"Obviamente, hemos tenido nuestros momentos de dificultad, pero hemos defendido bien a sus quintetos pequeños, lo que nos ha permitido mantener nuestra estructura de equipo y hemos podido sacar alguna ventaja interior, alguna menos de la pensábamos. Nos ha costado y desgastado bastante esta victoria pero nos da confianza", siguió.

El Eurobasket ha comenzado ahora de verdad.

"Hay que respetar el esfuerzo de los jugadores, pero es cierto que ha sido el partido más difícil, junto al de Croacia, y hay que valorar que jugando fuera de casa en los momentos en los que se han ido acercando en el marcador, el equipo ha respondido y dado un paso adelante en defensa", indicó el seleccionador.

Ahora toca Alemania en cuartos de final.

"Alemania, es un equipo diferente, muy grande, con muchos puntos de tres diluidos entre muchos jugadores y con un fenómeno como Schroeder que puede resultar por momentos indefendible, como recordamos muy bien de hace dos años. Han demostrado ser muy buen equipo ganándole a Francia con solvencia y autoridad. Va a ser complicado. Normal. Lo raro ha sido tener un partido tan complicado en octavos", declaró.

La defensa ha sido fundamental y en este sentido Pau y Marc Gasol se han tenido que sacrificar mucho.

"Pau y Marc se han sacrificado atrás, han tenido que defender a gente muy perimetral, que no es lo habitual. Cuando jugadores como ellos tienen compromiso, es más fácil llevar a cabo una tarea complicada. Nuestra idea era que no defendieran nunca a Mahmutoglu ni a Osman, dando un poco más de espacio a Koskmaz, que efectivamente ha aprovechado, pero no creíamos que si Mahmutoglu ni a Osman estaban bien defendidos que nos pudieran ganar y así ha sido", finalizó Sergio Scariolo.