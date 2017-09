Trentin:"Froome me dijo que defendería el maillot verde"

Madrid 10 sep (EFE).- El italiano Matteo Trentin (Quick Step), ganador de la vigésimo primera etapa de la Vuelta en Madrid, señaló que Chris Froome le advirtió de que lucharía por el maillot verde, que finalmente también se adjudicó.

"Froome he dijo que quería defender el maillot verde. Es una pena no ganarlo tras cuatro etapas. He ganado dos esprints masivos y dos días más duros, así que puedo estar contento con ello", dijo.

Con cuatro triunfos de etapa y seis de su equipo, el ciclista italiano destacó la labor del conjunto en el circuito final.

"Todo el equipo ha trabajado de manera increíble todo el día. Creo que se ha podido ver por televisión. El trabajo ha comenzado cuando hemos entrado en el circuito hasta el final, y hemos podido conseguir otra victoria", concluyó.