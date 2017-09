Contador: "El espectáculo es importante, he dado el máximo"

10/09/2017 - 22:12

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) cerró su participación en la Vuelta a España con un soñado final en Madrid este domingo, donde recibió el homenaje de sus paisanos en su despedida profesional, después de dar "el máximo" y colaborar al "espectáculo" del ciclismo.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No tengo palabras para explicar la sensación que he tenido en este final. Cruzar la meta solo delante del público de casa. Suelo entrenar con tráfico, no tengo la carretera para mí. Y estar aquí después de 15 años de competición muy, muy dura, hace que sea un día especial. Es un sueño. No me imagino un adiós mejor que este", indicó, un día después de su victoria en Angliru.

El de Pinto vivió un último homenaje por las calles de Madrid, después de tres semanas animando la ronda española y buscando un podio que finalmente se quedó a 20 segundos. "Ahora es el momento de parar. Cuando empecé como profesional, dije que quería acabar en el alto nivel. Y creo que ahora es el momento perfecto", dijo.

"Solamente puedo decir: 'gracias, gracias y gracias'. He dado el máximo en esta carrera. En los últimos 15 años, lo he dado todo desde el corazón. El ciclismo es un deporte donde lo más importante es la victoria, pero también creo que el espectáculo es importante. He hecho todo lo que he podido durante La Vuelta. Y tengo que agradecer a Trek-Segafredo que me haya dado la oportunidad de atacar cuando he querido", finalizó.