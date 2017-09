Chris Froome: "He estado luchando por esta victoria durante seis años"

10/09/2017 - 22:18

El ciclista británico Chris Froome (Sky), flamante ganador de la Vuelta a España, se ha mostrado "muy contento" por su triunfo final este domingo y ha asegurado que ha luchado por la victoria en la ronda española "durante seis años", desquitándose con un doblete en este 2017 tras su conquista en el Tour de Francia.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Era una competición a ganar. Todavía lo estoy asimilando todo. Ha sido un viaje increíble. Solamente el hecho de que nadie haya ganado antes el Tour y luego la Vuelta convierte en increíble haberlo logrado. He estado luchando por esta victoria durante seis años y en tres me he quedado en el segundo escalón, así que es fabuloso llegar al primer puesto por primera vez", afirmó.

Sobre su victoria en la clasificación por puntos, el británico no escondió su felicidad. "Es sencillamente increíble. En el final de hoy me he dado cuenta que seguramente sería la única ocasión en mi vida de intentar ganar la clasificación por puntos de una gran vuelta. Lo hemos dado todo y hemos logrado conseguir algunos puntos. No puedo estar más contento con el resultado", señaló.

Por último, Froome tuvo palabras de agradecimiento a todos los que le ayudaron a conseguir el triunfo. "Esto no lo he conseguido solo. Ha sido gracias a un equipo fantástico detrás mío. Gracias a todos por el apoyo: fans, familia y amigos. Han sido unos meses asombrosos y quiero agradecer a todo el mundo que ha contribuido a ello", concluyó.