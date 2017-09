Gómez Noya, campeón del mundo de medio Ironman

11/09/2017 - 2:36

El triatleta español Javier Gómez Noya se proclamó campeón del mundo de la distancia de medio Ironman en Chattanoga (Tennessee), gran objetivo de la temporada de 2017 en la que sigue inmerso en la lucha por las Series Mundiales, donde este sábado afrontará la prueba final en Rotterdam desde la segunda posición de la general por detrás del también español Mario Mola.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El cinco veces campeón del mundo de triatlón se alzó con el título mundial de medio Ironman por segunda vez, después de imponerse en Canadá en 2014. En la fase de natación ya estuvo en cabeza, junto al estadounidense Ben Kanute, marcando las primeras distancias con el resto.

Kanute optó por una táctica agresiva en la bicicleta y dejó atrás al español, quien fue alcanzado por varios triatletas formándose una fila respetando el límite de distancia reglamentario. Kanute fue aumentando la ventaja hasta llegar a ser de 4 minutos.

Sin embargo, desde las primeras zancadas Gómez Noya comenzó a remontar tiempo al líder, dejando atrás al resto. Fue hacia el kilómetro 13 cuando superó al líder, para a partir de ahí, sabedor de la ventaja sobre el resto, poder regular el ritmo y comenzar a disfrutar de la victoria.

Al final sería 1:20 la ventaja sobre un Ben Kanute quien fue capaz de resistir en segunda plaza, por delante del británico Tim Don quien también realizó una gran tercera fase. "Estoy muy contento dado que este triatlón era el gran objetivo de la temporada y me había entrenado específicamente para ello. He tenido que salir a correr muy deprisa para recortar la diferencia y reconozco que al final he sufrido, pero ha merecido la pena", explicó el español.