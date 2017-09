Scariolo: "Entrar en la lucha por las medallas es motivación suficiente"

Estambul, 11 sep (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, comentó que el partido de cuartos de final, ante Alemania, es el que abre "la lucha por las medallas" y que sólo eso "ya es motivación suficiente".

"Va a ser un partido muy duro, físicamente es un equipo grande, con muchos jugadores de gran tamaño y muchos capacitados para meter tiros de tres puntos. Nos enfrentamos dos de los mejores equipos defensivos de toda la competición y es obvio pensar que ambos lograrán rebajar la anotación media del rival", dijo Scariolo.

En este sentido, Dennis Schroeder, el base alemán, será el máximo objetivo de la defensa española.

"Nuestra tarea debe ir en dos direcciones, mantener a Schroeder en un nivel de anotación normal, pero sobre todo intentar que la defensa sobre él no nos cueste demasiado en término de faltas y asistencias. Es casi infalible desde el tiro libre pero hay que limitar que genere juego", resaltó.

En sentido contrario, los jugadores españoles van a encontrar más dificultades para anotar.

"Nuestros deseos ofensivos se van a ver limitados por una buena defensa, pero debemos tener confianza y paciencia para encontrar el tiro bueno sin entrar en ansiedad. Intentar atacar antes de que coloquen su defensa es una buena opción", apuntó el técnico.

"La experiencia de Turquía nos va a venir bien, en lo que a defensas fuertes se refiere. Hay que controlar la ansiedad individual en la anotación, con la capacidad de pase y visión de juego de nuestros jugadores. A partir de ahí un pase bien dado vale tanto como una canasta y eso es lo que tenemos que conseguir", explicó Scariolo.

La motivación del partido está clara para el seleccionador.

"Estamos en las puertas de entrar en la lucha por las medallas, creo que es motivación suficiente, no necesitamos extras en este sentido", subrayó .

Desde 1999 España siempre ha estado en los cuartos de final de los Eurobasket.

"Eso es signo de un buen trabajo de los clubes con la cantera, de un buen trabajo de los entrenadores a la hora de crear jugadores. Pero en los últimos años hay una tendencia contraria y que crea un escenario menos rosa para la selección. La inversión va hacia jugadores de otros países que luego juegan con otras selecciones. Eslovenia (por Luka Doncic), por poner un ejemplo muy simple. Ahora seguimos trabajando bien, pero para otros países", declaró Scariolo.

Hace dos años, en Berlín, se ganó a Alemania con ciertas dificultades.

"Alrededor de Schroeder y Pau (Gasol) han cambiado muchas cosas con respecto a hace dos años. Echo de menos a Sergi (Llull) que le defendió muy bien y aprecié mucho el trabajo de Mirotic sobre Nowitzki, por otro lado Pau Ribas tuvo un papel protagonista en ese partido. Alemania ha añadido esa batería de aleros grandes y ala-pívots y pívots que han entrado muy bien en la competición internacional", observó.

Alemania tendrá un día más de descanso.

"Es un tema importante que puede empezar a tener su peso, pero es lo que hay, el calendario es un poco raro", reconoció el técnico.

España es claramente superior en cuanto a experiencia en este tipo de partidos.

"Puede que en tres o cuatro jugadores, no más, con un rol importante. A mí me gustó mucho Alemania contra Francia, hizo un partizado y fue superior siempre, Francia no tuvo el timón del partido nunca", comentó.

La selección española es primera en asistencias y la que menos balones pierde.

"Es un dato raro de encontrar y habla bien de cómo manejamos la pelota y el equilibrio que estamos encontrando. También sobresalimos en rebotes, algo que tampoco es muy habitual", declaró

El seleccionador español avisó de que el partido ante Alemania no será "bonito".

"No siempre se puede jugar bien, fluido y bonito, el partido de mañana va a ser un ejemplo de esto, porque ante una gran defensa es complicado poder jugar muchos minutos fluido y bonito, pero hay que jugar eficaz y disfrutar de ello y el equipo está cómodo defendiendo", finalizó Sergio Scariolo.