Sastre: "La selección hace que los nuevos parezcamos mejores jugadores"

Estambul, 11 sep (EFE).- Joan Sastre, alero de la selección española, comentó a EFE que había que estar preparados ante Alemania porque "había eliminado a una de las favoritas, Francia" y también que en el equipo "era fácil jugar" y que parecían "mejores jugadores".

"El grupo hace muy fácil la adaptación, todos nos conocemos de una cosa u otra y en la pista es difícil no jugar bien con esta gente. Ven el baloncesto de manera increíble, siempre buscan las mejores opciones y te adaptas a ellos y hasta parece que eres mejor jugador", dijo Joan Sastre.

El camino hasta cuartos de final ha sido más sencillo de lo esperado, si exceptuamos el partido ante Turquía.

"En el partido contra Turquía engaña un poco el resultado final, porque fue bastante duro, pero es cierto que hemos llegado hasta aquí sin mucho problemas. Ahora hay que estar preparados, porque Alemania eliminó a una favorita como Francia", comentó a EFE.

Los dos equipos son de los que mejores defensas han mostrado en el campeonato.

"Es una de nuestras señas de identidad. Desde la defensa puedes correr, jugar en transición, que es como nos sentimos más cómodos. Para ellos y para nosotros será una de las claves del partido. Si nos meten pocos puntos, como ocurrió con Turquía, será difícil que nos ganen", resaltó.

Sastre está teniendo mucho minutos en el equipo.

"Para mi era un sueño estar entre los doce y ahora poder estar disfrutando de tantos minutos que ni me esperaba, es más que increíble. Estoy ayudando en mi rol bastante al equipo", apuntó a EFE el alero.

"He trabajado bien, me he ganado la confianza de Sergio (Scariolo) y me está dando minutos. Le estoy respondiendo en base a lo que me pide, que esté siempre en defensa, intentar defender al mejor del rival. Intento hacerlo lo mejor posible. Después en ataque, jugar simple, buscar la mejor opción y si tengo tiros liberados, hacerlo", siguió.

Pensar en medalla es casi un tema prohibido para los jugadores.

"Me veo mañana jugando contra Alemania. Si lo pasamos, aún faltarán las semis. Mejor no esperar nada. Si ganamos nos tocaría Eslovenia, que tiene un juego más exterior con Luka (Doncic) y Dragic, o Letonia. que tiene a Porzingis que es una de las estrellas del torneo. Si pasamos, da igual cualquiera de los dos, porque podemos ganar a cualquiera", observó.

A Sastre le va a tocar, en un momento u otro defender a la estrella alemana, a Dennis Schroeder.

"Si. Creo que me va a tocar, Cuando Ricky (Rubio) no esté en la pista me va a tocar. Es un jugador que lleva veintitantos puntos de media y sabemos que se va a tirar tiros y que va a anotar. No nos preocupa. Hay que intentar reducirle el número de tiros cómodos y que no se sienta a gusto. Ese será un poco mi rol del partido de mañana", confirmó.

"Genera muchos tiros para sus compañeros. Alemania tiene buenos tiradores de fuera y Schroeder les surte de balones", finalizó Joan Sastre.