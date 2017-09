Almudena Cid: "No hemos creado estructura que sostenga relevos generacionales"

Madrid, 12 sep (EFE).- La exgimnasta Almudena Cid aseguró hoy en una entrevista con la Agencia EFE que todavía no se ha creado una estructura que "sostenga y piense" en los relevos generacionales de la rítmica española.

"Cuando estaba Emilia Boneva había una estructura federativa y de equipo técnico muy establecida, con un criterio, con un líder, y a raíz de que ella abandona el equipo por su operación, hay un cambio de entrenadores, desde entonces sufrimos la carencia de esa figura", dijo Cid al finalizar el acto de presentación de una carrera solidaria.

"Es una cosa que tienen que plantearse desde dentro y no es algo que no sepan. Estamos pasando por un momento delicado porque hacía muchos años, más de 40, que no entrábamos en la final de las 24, tampoco en la final de las 8 mejores, y es evidente que no son resultados que esperamos para nuestro equipo", añadió la vitoriana.

Recalcó, sin embargo, que hay que "aplaudir" el trabajo de las entrenadoras y las gimnastas porque al final "ellas trabajan con lo que tienen y con los medios poseen". "Es evidente que trabajo hay porque ocho horas diarias, independientemente del resultado, existen y eso hay que valorarlo", apuntó.

Almudena, la única gimnasta española que ha competido y, además, ha alcanzado la final en cuatro Juegos Olímpicos, desde Atlanta 1996 hasta Pekín 2008, explicó que en la modalidad individual "hay una situación complicada".

"Natalia García está lesionada y no sabemos cuándo volverá o si volverá, por lo que contar con algo ahora mismo que no es tangible es complicado y ahora tanto Polina Berezina como Sana Llana son grandes gimnastas, pero el resultado del pasado Mundial no fue el esperado", señaló.

"Desde ya, tenemos que hacer una captación de niñas pequeñas y pensar en cuidarlas, y si esa gimnasta no está aún en el equipo nacional de alguna forma hacerle partícipe de que hay un seguimiento detrás y un cuidado para que llegue con unos criterios corporales y de trabajo para que cuando esté en el equipo nacional no tenga que empezar de cero", comentó.

"Como una especie de trabajo de cantera para que todos los clubes de España lleven la misma línea de trabajo y así luego no se pierda mucho tiempo en el conjunto nacional", matizó la exgimnasta, de 37 años.

Sobre cómo podría aprovecharse la experiencia del anterior conjunto, que fue plata olímpica en Río de Janeiro, en beneficio de la rítmica española, Almudena manifestó que las nuevas chicas "no tienen que atribuirse una responsabilidad que no tienen" porque "salen con una presión que no deberían".

"Seguramente hay que hacer un trabajo psicológico importante porque ellas no son las subcampeonas olímpicas. Ellas tienen que salir como la nueva generación y estar tranquilas. Es fácil decirlo, pero la realidad es que todo el mundo espera los resultados de las otras gimnastas", resaltó.

"No sé qué solución habrá, o si el propio trabajo de aquí a dos o tres años va a salir, porque el planteamiento con este nuevo equipo era así, empezar con un conjunto joven y que en Tokio 2020 estuvieran en su esplendor", explicó.

"Hay muchas competiciones que pueden minarte o no. Esa es la estrategia que se ha llevado a cabo y veremos con el futuro si realmente funciona o no", añadió.

Almudena también habló de la gimnasia internacional, en la que dominan las gemelas rusas Arina y Dina Averina.

"Rusia ha dado con dos chicas que, además de ser buenas corporalmente y con una destreza con el aparato que es fuera de lo normal, son muy buenas competidoras. Las hemos visto flojear cuando alguna ha estado lesionada. De hecho, Arina compite mejor, pero Dina tiene más carácter", afirmó.

"Es alucinante ver cómo dos niñas que parecen que están cortadas por el mismo patrón estén ahí arriba. Lo que aguantarán depende de las lesiones y de si viene alguna jovencita pegando fuerte, porque Irina Viner es así, si le viene una nueva que supere a estas pues las supera", expresó.

La ocho veces campeona de España, no se plantea ejercer como entrenadora, ya que ahora su carrera está enfocada a la interpretación.

"Estoy feliz creando nuevos horizontes y trasladando la experiencia que me ha dado la rítmica a otra profesión. He estado muchos años dentro y de alguna manera como gimnasta he pasado por la elaboración de cómo mejorar mi rendimiento y cómo soportar una estructura que no era lo que yo quería", reconoció.

"Para mí tendrían que cambiar muchas cosas para que de alguna forma pudiese ayudar de alguna manera a la rítmica, aunque ya lo hago desde mi lugar", finalizó.