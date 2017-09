Contador:"Me encuentro con energía, pero es el momento perfecto para dejarlo"

Pinto (Madrid), 12 sep (EFE).- Alberto Contador, ganador de siete grandes rondas (2 Giros de Italia, 2 Tours de Francia y 3 Vueltas a España), declaró este martes, tras recibir un multitudinario homenaje de sus paisanos de Pinto, que se encuentra "con energía, pero es el momento perfecto para dejarlo".

La última Vuelta a España, en la que finalizó quinto, ha sido el punto final a la trayectoria profesional de Alberto Contador.

"Es el momento perfecto para dejarlo. Me encuentro con energía, pero hay que dejar paso a nuevos corredores. Cuando pasé a profesional tenía tres sueños. Uno ser profesional, otro correr el Tour y otro ganarlo. Este domingo me di cuenta de que tenía un cuarto, que era despedirme de esta manera", dijo Contador.

"No podía haber una despedida mejor. Ha sido superbonito el homenaje que me hizo el pelotón y ahora este que me da mi pueblo", declaró el corredor madrileño, que recibió un homenaje de sus paisanos en el ayuntamiento de Pinto.

"Me gustaría meter estos momentos en una cajita y vivirlos dentro de unos años de nuevo. Estoy emocionado porque veo a gente que te ha visto crecer y que te muestra su cariño", confesó.

Para Contador, es "momento de dejar paso a nuevos corredores" y destacó "el nivel de los ciclistas españoles los últimos años".

"El nivel de estos años ha sido increíble, pero creo que en poco tiempo habrá corredores con mucho futuro", señaló.

Ahora que su etapa como ciclista profesional ha terminado, Contador seguirá teniendo la "agenda bastante entretenida", sobre todo con la Fundación que lleva su nombre y en la que tiene muchos proyectos.

"Por un lado tenemos la rama del ciclismo, con la práctica de deporte y competición como escuela, categoría de juveniles y sub'23. El año que viene tendremos un equipo continental y en un corto plazo no se descarta dar un salto con uno de máxima categoría, dependiendo de los patrocinadores", dijo.

"Otra rama es la del ictus. En 2004 sufrí un derrame, el llamado cavernoma cerebral. A través de esa experiencia que viví quiero que la gente conozca esta enfermedad y ayudar en lo que pueda", concluyó.