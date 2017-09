Contador, homenajeado en Pinto: "Me siento con energía, pero es el momento perfecto para dejarlo"

12/09/2017 - 22:08

El ciclista español Alberto Contador fue homenajeado este martes por sus paisanos de Pinto (Madrid) y aseguró que se siente con "energía", pero considera que es el "momento perfecto para dejarlo" tras su victoria en el Angliru en la penúltima etapa de La Vuelta a España.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Me siento con energía, pero es el momento perfecto para dejarlo. Hay que dejar paso a nuevos corredores", dijo el pinteño, que fue agasajado por sus vecinos con pancartas y gritos de '¡Contador quédate, Contador no te vayas!'.

Ante su gente, el corredor del Trek explicó que cuando comenzó su carrera tenía "tres sueños". "El primero, ser profesional, el segundo, correr el Tour y el tercero, ganarlo. Este domingo me di cuenta de que tenía un cuarto, que era despedirme de esta manera", añadió Contador, ganador de las tres 'grandes' del ciclismo.

En este sentido, y pese a quedarse muy cerca del podio en La Vuelta, Contador dijo que "no podía haber una despedida mejor". "El homenaje que me hizo el pelotón fue muy bonito y ahora éste que me da mi pueblo", sentenció el ciclista.

"Estoy emocionado en estos momentos porque veo a gente que me ha visto crecer y que me muestra su cariño. El nivel de estos años ha sido increíble, pero creo que en poco tiempo habrá corredores con mucho futuro", finalizó Contador desde la plaza del Ayuntamiento de Pinto.