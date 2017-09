Scariolo: "Lo que más me preocupa de Eslovenia es su eficacia defensiva"

Estambul, 13 sep (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, comentó en la previa de la semifinal ante Eslovenia, este jueves a las 20.30 horas, que lo que más le preocupaba de ellos es "su eficacia defensiva".

"He visto todos los partidos y a lo largo del campeonato me ha impresionado Eslovenia, no sólo en el partidos contra Letonia. Llevan una trayectoria fantástica, no han perdido ningún partido y han sabido adaptarse a grandes equipos, han ganado a tanteos bajos, a tanteo alto y son un equipo supercompleto y muy bien estructurado", dijo Scariolo.

"Tienen los roles muy bien definidos, con una solidez defensiva que muy pocos tienen. Obviamente con dos puntos de producción de juego muy bien identificados en Dragic y Doncic, pero hay otros dos jugadores que me preocupan especialmente; Randolph, del que conocemos su talento y capacidad anotadora y Prepelic, al que le preveo un futuro a corto-medio plazo muy bueno, porque es realmente un jugador como a veces echamos en falta nosotros por su producción ofensiva tremenda saliendo del banquillo", siguió.

"También está Vidmar, que permite tener un equilibrio entre defensa y ataque muy bueno. Me parece un equipo en el sentido más amplio de la palabra", continuó en su análisis el seleccionador.

Scariolo puso el acento en la defensa de los balcánicos.

"Me preocupa más su eficacia defensiva. Con nuestra defensa confío en que con nuestra disposición y concentración podamos seguir defendiendo bien. Me preocupa su defensa porque se pueden acoplar muy bien a nosotros, pueden tener capacidad y energía para podernos defender bien", explicó.

"No debemos impacientarnos si no salen tiros cómodos, que acabarán saliendo, y buscar nuestro momento, para que cuando llegue estemos preparados para tomarlo con confianza. No debemos precipitados y no podemos caer en la ansiedad de la anotación individual. Los puntos al final llegan a uno u otro. Debemos tener hambre de anotar como equipo", siguió el entrenador.

Con Dragic y Doncic Eslovenia es un peligro constante.

"Esa era nuestra idea con Sergi (Llull), tener dos jugadores constantemente amenazando en el bloqueo y continuación, lo tenemos puntualmente cuando jugamos con dos bases, pero con limitaciones físicas que ellos no tienen. Dragic y Doncic, tienen un tamaño muy superior al nuestro en esos roles. No se puede solucionar con el esfuerzo de un solo jugador, los grandes tienen que estar muy bien colocados en el campo, porque estos dos pueden terminar arriba contra los grandes", subrayó.

En semifinales llega el momento de dar un paso más.

"En cada partido hay que dar un paso más. Ganando uno de los partidos que nos quedan ganamos una medalla, que es para lo que hemos venido aquí. Hay que multiplicar todo, concentración, activación desde el calentamiento, para empezar bien el partido, disponibilidad y dureza en el choque físico, capacidad para dar un pase más y para renunciar a un tiro regular para encontrar uno mejor, aguantar los contactos que propondrá la defensa rival y no estar pendientes si los árbitros lo pitan o no, porque como preveíamos el nivel de tolerancia, sobre todo hacia nuestros hombres altos, es muy grande y si va a seguir siendo esta la tónica vamos a tener que acoplarnos nosotros, no nos queda otra opción", apuntó.

Lo que también resaltó Scariolo fue el juego de Luka Doncic.

"Luka es impresionante como está jugando. Pensar que un jugador de 18 años está haciendo lo que está haciendo, hace que me frote los ojos. Hay momentos que no te lo crees, que pueda hacer eso con 18 años", indicó.

Marc hizo un gran partido ante Alemania, pero más allá de su actuación hay que buscar que lo hizo desde el perímetro.

"El partido de Marc puede ser un paso importante y tenemos margen de crecimiento para mandar a Marc fuera y Pau dentro, para poder crear espacios desde la amenaza exterior del que está fuera y la amenaza interior. Si no tenemos un jugador específico para jugar de '4' abierto y crear espacios para el cinco, debemos buscarnos la vida para crearlo", finalizó Sergio Scariolo.