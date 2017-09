Prigioni confirma que el Baskonia busca en el mercado un sustituto para McRae

Vitoria, 14 sep (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pablo Prigioni, ha confirmado hoy que el equipo vitoriano busca en el mercado un sustituto para Jordan McRae, lesionado el pasado domingo en el hombre izquierdo.

El escolta estadounidense sufrió una subluxación en el partido amistoso ante el Movistar Estudiantes lo que le obligará a estar dos semanas de baja.

"Es un contratiempo duro porque Jordan (McRae) venía en una línea ascendente importante en todos los sentidos: integración, conocimiento del equipo y la ciudad y condición física", ha lamentado Prigioni.

El técnico ha explicado que la idea del club es contratar a un escolta ya que la lesión de McRae les deja "un poco cojos" en esa posición porque Rodrigue Beaubois continúa lesionado.

"No será fácil, pero veremos en los próximos días si podemos contratar a alguien que realmente nos pueda ayudar", ha señalado el entrenador baskonista.

Respecto a Beaubois ha indicado que el francés "sigue su progresión" y que "no se la va a forzar", por lo que no le preocupa que no se haya integrado al grupo aún ya que "sigue el plan que tenía marcado".

Con esta situación, además de la búsqueda de un escolta, el Baskonia pretende incorporar un jugador de formación -que se haya formado durante tres años en un club español entre los 14 y los 19 años- para cumplir con el reglamento de la Liga Endesa que obliga a tener ficha de cuatro jugadores de estas características y un ala-pívot que complete esta posición con Tornike Shengelia.