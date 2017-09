Miles de personas rinden homenaje a Ángel Nieto a las puertas del Bernabéu

16/09/2017 - 14:49

Miles de personas se han reunido este sábado en la explanada del Santiago Bernabéu para rendir homenaje al 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo, Ángel Nieto, fallecido el pasado 3 de agosto tras sufrir un accidente de tráfico, en un acto al que han acudido grandes figuras del mundo del motor de ayer y hoy, además de la familia y afición.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Leyendas del motor como el gran rival y amigo de Nieto, Giacomo Agostini, Emilio Alzamora, Carlos Lavado o Loris Capirossi y pilotos actuales como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Maverick Viñales, Pol Espargaró, Sito Pons, o Albert Arenas fueron algunos de los nombres que no se quisieron perder este gran homenaje al piloto español más laureado y que abrió las puertas de este deporte.

En un acto conducido por Ernest Rivera, tomaron la palabra tanto los pilotos españoles de MotoGP como el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, Vito Ippolito, y los hijos de Ángel Nieto, Gelete, Pablo y Hugo. Palabras como "grandeza", "personalidad", "alegría", "pasión", "carismático", "maestro", "astuto" fueron las que se le dedicaron a Ángel Nieto por parte de los protagonistas.

Los pilotos de MotoGP recordaron momentos que vivieron junto a Ángel Nieto, como consejos del 'campeonísimo', y se mostraron muy emocionados por la gran respuesta por parte de la afición. Pablo, Gelete y Hugo quisieron agradecer a todos los estamentos y a los asistentes, que hicieron posible un homenaje "increíble".

"No me imaginaba esto ni de coña. La gente que ha trabajado codo con codo con nosotros ha alucinado y quiero agradecérselo a todos los estamentos por hacer posible este homenaje, sobre todo a la afición", indicó Gelete.

"Es increíble, se me saltan las lágrimas al ver todo esto. Espero que mi padre esté viendo esto donde este; seguro que estará diciendo 'madre mía, la que he liado'. Muchísimas gracias, me habéis dejado sin palabras", añadió Pablo.

El acto, con presencia de, entre otros, del consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; terminó con un minuto de silencio que se convirtió en un minuto de ruido por petición de los hijos del gran campeón. Fue un minuto muy emotivo en el que se mezclaron los aplausos y el rugir de las motos de todos los que acudieron al homenaje, antes de partir hacia el circuito de Jarama para seguir con el tributo.

Antes, a primera hora, se celebró un acto tributo en los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro, al que también asistieron, entre otros, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete.

"ÁNGEL ERA ALEGRE, SIMPÁTICO, CARISMÁTICO... LO TENIA TODO"

Todos los presentes en el acto del Bernabéu quisieron recordar grandes momentos con el malogrado piloto. "Una vez me dijo 'Chaval, tú tienes cara de campeón del mundo'. Ángel era muy listo, muy astuto y todos vimos cómo hacía creer al rival que iba a frenar y luego no lo hacía. Es muy emocionante y estoy con las pulsaciones a 200 de ver este último adiós a Ángel", explicó Jorge Lorenzo.

Por su parte, el actual campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, contó su primera experiencia con el '12+1'. "Recuerdo en 2008, cuando con 15 añitos llegué al Mundial, que sus primeras palabras fueron '¡si es un niño!'. Siempre recordaré unas palabras que me dijo: vive el momento, porque nunca sabes lo que va a pasar mañana. No hay que olvidar que él fue el que nos abrió a los españoles las puertas del motociclismo", manifestó.

También coincidió en destacar el carisma de Nieto Pol Espargaró. "Ángel era un tío pasional, campechano. No engañaba, era alegre, simpático, carismático... lo tenia todo. Sabíamos que Ángel movería mucha gente, pero esto es espectacular", afirmó.

"Todo el mundo sabe la personalidad que él tenía. Ha vivido cada minuto al límite. Ángel no se merecía menos que esta visión que estoy teniendo yo ahora mismo", concluyó Pedrosa.