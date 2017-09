Mola: "Suena muy bien escuchar que soy campeón del mundo de nuevo"

16/09/2017 - 17:23

El triatleta español Mario Mola ha confesado que ser campeón de nuevo "suena muy bien" y que los dos títulos del mundo que ha conseguido fueron igual de "duros", además de ensalzar la actuación en Rotterdam (Holanda), escenario de la Gran Final de las Series Mundiales, del cinco veces campeón del mundo, Javier Gómez Noya, al que ve como un "gran ejemplo".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"Suena muy bien escuchar que soy campeón del mundo de nuevo. Sabía que hoy tenía mis opciones de lograrlo gracias a los puntos que llevaba sumados. Estaba en buenas condiciones para conseguir el título, al igual que ya sucedió hace un año, y lo hice", explicó al finalizar la carrera.

En cuanto a la carrera, el mallorquín admitió que no fue "fácil" pero se sintió bien para no alejarse del grupo de cabeza y conseguir el "objetivo". "No fue una carrera fácil, pero me sentí bien en el agua y luego fui capaz de rodar junto al primer grupo", indicó.

Preguntado por cuál de los dos títulos del mundo le pareció más duro, Mola no se decantó por ninguno y quiso destacar la actuación de Gómez Noya. "Los dos años han sido duros. No diría que este lo ha sido más por el hecho de defender el título. Tengo grandes rivales", subrayó.

"Creo que hoy Javi hizo, sin ir más lejos, una enorme actuación una semana después de proclamarse campeón del mundo de media distancia. Él es un gran ejemplo para mí y me siento muy afortunado de tenerlo como compañero y poder seguir aprendiendo", concluyó el dos veces campeón del mundo.