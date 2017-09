Juancho: "Vamos a intentar ganar por Navarro, por nosotros y por toda España"

Estambul, 16 sep (EFE).- Juancho Hernangómez, alero de la selección española, hizo un encendido elogio de Juan Carlos Navarro, que jugará mañana su último partido con el equipo nacional, y aseguró que intentarán "ganar por Navarro, por nosotros, por (Sergio) Llull y por toda España".

"Sin un Juan Carlos Navarro, España no estaría donde está y no habría ganado ni la mitad de que lo ha conseguido. Para mí es un orgullo haber coincidido con él y he intentado aprender todo lo que he podido, a veces preguntando demasiado", dijo Juancho Hernangómez.

"Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por el baloncesto español, por los jóvenes, que hemos crecido mirándole e intentando ser como él. Por ese carácter competitivo que ha salvado a España en muchas ocasiones y es único. No creo que vuelva a salir un Juan Carlos, vamos a disfrutar de su último partido e intentar ganar una medalla por él, por nosotros, por Llull y por toda España", siguió.

El alero puso el acento en ganar la medalla de bronce.

"Cuando Juan Carlos habla tienes que estar atento, tienes que aprender. Todo el mundo se calla cuando él habla, porque va a decir algo importante y cuando mete una canasta vale por dos, por el punto anímico que gana el equipo", finalizó Juancho Hernangómez.