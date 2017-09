Oriola: "Cuando juegas con Navarro pasan cosas increíbles"

Estambul, 16 sep (EFE).- Pierre Oriola, ala-pívot de la selección española, se deshizo en elogios hacia su compañero y capitán Juan Carlos Navarro, que jugará ante Rusia su último partido como internacional, y aseguró que cuando juegas con él "pasan cosas increíbles".

"Si Pau (Gasol) no existiera o no estuviera en este país, Juanqui (Juan Carlos Navarro) sería nuestro jugador-historia. Es especial. Cuando juegas con él pasan cosas increíbles. Así que es una lástima que se retire. Jugadores así no deberían hacerlo nunca. Espero disfrutarle en el Barça y espero aprender mucho", dijo Oriola.

"Es una decisión suya y nadie debemos decir nada al respeto. Ha hecho historia en este país, lo ha dado siempre todo por esta camiseta y estoy seguro que mañana intentaremos darle entre todos una medalla de bronce", continuó.

Al jugador se le preguntó por la carga emocional que conlleva esta situación. "La carga emocional es evidente, pero detrás hemos dejado también compañeros como Sergi (Llull) que cayó al inicio de la preparación, que para este grupo es un jugador muy importante, A Álex (Abrines) también le perdimos durante el Europeo. Para ellos también sería muy bueno conseguir la medalla", finalizó Pierre Oriola.