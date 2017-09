Rayderley Zapata se perderá el Mundial de Artística por lesión en el tendón de Aquiles

18/09/2017 - 12:39

El gimnasta español Rayderley Zapata no podrá participar en el próximo Mundial de Gimnasia Artística, que se disputará en Montreal del 2 al 8 de octubre, tras lesionarse el tendón de Aquiles este domingo en el calentamiento de la final del ejercicio de suelo de la Copa del Mundo de París.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Según informó este lunes la Real Federación Española de Gimnasia, Zapata, que partía con la mejor nota de los finalistas, sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho, lo que le mantendrá apartado de las pistas por un largo periodo de tiempo.

El español fue atendido por las asistencias médicas de la competición y trasladado a un centro médico donde se le realizó una resonancia que certificó la lesión, por la que deberá pasar por el quirófano. Durante este lunes será evaluado por el doctor Leyes para fijar fecha de la intervención.

"Rápidamente he empezado a asumir que me quedo sin Mundial y que tengo un largo proceso de recuperación por delante. No me voy a volver loco, por preocuparme y ponerme triste no voy a conseguir nada salvo bajarme la moral, prefiero tomármelo con calma, siendo yo pero sin saltar", admitió Zapata.

Este recordó que en Portugal ya tuvo "una contusión en este talón". "Cuando caía en los saltos me moría del dolor y durante la semana pasada volví a tener dolores, pero pensamos que era una sobrecarga del trabajo de preparación por lo que decidimos no hacer el entrenamiento de podio en París", indicó.

"El fisio me trató para que se me fuesen las molestias y decidimos rebajar la dificultad del ejercicio de suelo para no sobrecargar el pie con un impacto fuerte. En el entrenamiento de la final decidimos hacer el ejercicio difícil para probarnos de cara al Mundial y calentando eché a correr y al hacer el doble mortal agrupado con doble pirueta me rompí el Aquiles", lamentó Zapata que hace dos semanas se rompió el bíceps, lesión que no le influía a la hora de saltar y que aprovechará ahora para solucionar en el quirófano.

Esta lesión se une a la ya conocida de Adriá Vera (rotura de ligamento cruzado de la rodilla), por lo que las cosas se complican para el seleccionador nacional Fernando Siscar, que sabe que Zapata "era una posibilidad real de optar a una medalla" y que sin él las opciones se reducen "bastante". "Se luchará, pero lo tenemos más complicado", admitió.