Álex Márquez: "Todavía no me he recuperado totalmente de la lesión"

20/09/2017 - 11:11

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció antes del viaje a MotorLand Aragón no estar "recuperado totalmente" de la fractura de pelvis que sufrió tras su caída en San Marino, aunque espera recuperarse en estos días previos hasta "estar todavía mejor" cuando comiencen los entrenamientos libres del viernes.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Tengo que ser realista. Llego a Aragón después de caerme en Misano y aunque mi condición física es buena, todavía no me he recuperado totalmente de la lesión. Aún faltan unos cuantos días para poder seguir entrenando y espero estar todavía mejor cuando saltemos a la pista el viernes", admitió el piloto de Cervera en declaraciones facilitadas por su equipo.

Tras las caídas en Alemania y San Marino, el pequeño de los Márquez no puede volver a fallar si quiere seguir optando a este campeonato. En la mente del piloto está, a falta del Circuito Ricardo Tormo, conseguir pleno de victorias en los circuitos españoles. "Estaría bien repetir las victorias de Jerez y Barcelona este fin de semana. Veremos cómo va, pero llego a la última carrera antes del triplete súper motivado y confío en poder hacer un buen trabajo en Aragón", añadió.

Por su parte, su compañero y actual líder del campeonato, Franco Morbidelli, reconoce haber realizado "un gran test en Valencia" para "afinar la puesta a punto de la moto" de cara al tramo final del campeonato. En el retrovisor ve a Thomas Luthi, quien aprovechó el abandono del italiano en Misano para colocarse a tan sólo nueve puntos.

"El circuito de MotorLand me gusta. Allí siempre he ido rápido y este año también espero ir deprisa, aunque lo más importante será terminar el fin de semana con un buen resultado después de perder puntos en la última carrera", resaltó Morbidelli.