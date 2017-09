Álex Márquez: "Estoy al 85% y espero ir mejorando"

20/09/2017 - 14:00

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha comentado que está a un 85% de su capacidad física tras la fisura de cadera que se produjo con su caída en Misano en el pasado Gran Premio de San Marino, si bien saldrá a darlo todo este fin de semana en el Gran Premio de Aragón con el objetivo de ir mejorando sensaciones y poder apretar más el Mundial.

ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

"He podido hacer fisio y piscina y poco más. Estoy al 85% diría, después en la moto a ver cómo me encuentro porque no he probado ninguna todavía, ni los movimientos. Espero ir mejorando durante el fin de semana", señaló a los medios en un acto de Scania en Calatorao (Zaragoza) junto a su hermano Marc.

Àlex regresa al Mundial, sin perderse ninguna cita pese a su espectacular caída, para ver en primera persona la lucha por el título entre su compañero Franco Morbidelli y Thomas Luthi, y es que se auto descarta salvo milagro.

"El Mundial está muy emocionante. En Misano la carrera fue una lotería, Morbidelli cometió ese error que mucha gente cometió, era casi impracticable algún momento de la carrera. Se ha apretado y la lucha entre Morbidelli y Luthi será emocionante", aseguró.

En este sentido, comentó que en su caso el título está "casi imposible". "Tienen que alinearse todos los planetas. Así que vamos a olvidarnos de eso y a disfrutar de las cinco carreras que quedan. Estoy centrado en mi trabajo, si el equipo me pide algo tengo que estar agradecido pero quedan cinco carreras, muchísimo", manifestó el catalán.

Y es que Àlex Márquez, tras su caída en Misano, pierde fuelle en esa lucha que augura casi utópica para él. De momento, el de Cervera marcha tercero en el Mundial con 155 puntos y a 68 del líder, su compañero Morbidelli, que a su vez tiene sólo 9 puntos de ventaja sobre el suizo Luthi.