Rossi intentará correr en MotorLand después de romperse la tibia y el peroné hace tres semanas

20/09/2017 - 18:36

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) intentará estar en la parrilla de salida del Gran Premio de Aragón de este domingo apenas 24 días después de haberse fracturado la tibia y el peroné de la pierna derecha entrenando en enduro, aunque aún debe recibir el visto bueno médico y comprobar sus sensaciones tras los primeros libres del viernes en MotorLand.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El nueve veces campeón del mundo se lesionó el pasado 31 de agosto y 18 días después se volvió a subir a su 'M1' en el circuito de Misano, donde rodó el lunes y el martes, antes de pasar este miércoles por un examen médico, tal y como confirmó su equipo.

"Tras este chequeo, el piloto italiano ha decidio poner rumbo a Aragón de cara a intentar participar en la carrera de este fin de semana. Tendrá que completar de forma exitosa un reconocimiento médico obligatorio por el jefe médico de MotorLand para ser declarado listo para tomar parte en el Gran Premio", aseguró Yamaha.

"Afortunadamente, el martes pude realizar un buen test con mi 'YZF-R1' en Misano. Lo intenté también el día anterior, pero la lluvia me detuvo tras unas pocas vueltas. El martes pude dar 20 vueltas y encontrar las respuestas que me esperaba. El test fue positivo y quiero dar las gracias al Doctor Lucidi y su equipo, que me han ayudado a encontrar las mejores soluciones para sentir el menor dolor posible en mi pierna cuando piloto", apuntó por su parte Rossi.

'Il Dottore' reconoció que "al final del test tenía un poco de dolor". "Pero este miércoles por la mañana he ido donde el Doctor Pascarela para un chequeo médico y el resultado ha sido positivo", advirtió.

"Al final, he decidido que intentaré pilotar mi 'M1' este fin de semana en Aragón. Si me declaran apto para correr, tomaré la decisión real tras la FP1, porque pilotar la M1 será un desafío mucho más grande", sentenció.

En el caso de que Rossi no fuese declarado apto para correr, el equipo Movistar Yamaha MotoGP estará preparado con el holandés Michael van der Mark para sustituirle y formar dúo con el español Maverick Viñales.