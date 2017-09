Castroviejo: "Quizás me ha entrado miedo cuando ha aparecido la lluvia y he pecado de prudente"

20/09/2017 - 21:44

El ciclista español Jonathan Castroviejo (Movistar Team) reconoció que se encontró "físicamente bastante bien" durante su participación en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Bergen (Noruega), pero que "quizás" le entró "un poco de miedo" cuando hizo acto de aparición la lluvia.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Me he encontrado físicamente bastante bien, pero quizás cuando ha aparecido la lluvia al salir me ha entrado un poco de miedo y me he venido abajo, quizá he pecado de prudencia", señaló Castroviejo, que finalizó decimocuarto, a la web de la RFEC.

Además, lamentó que "en esa segunda vuelta en llano" se le fuese "todo el tiempo". "La subida me ha ido bastante bien, pero con carretera mojada no he te accionaba bien la bicicleta", añadió el vasco, que en 2016 se había colgado el bronce.

Por su parte, Gorka Izagirre (Movistar Team), que concluyó en el puesto 27, admitió que la primera parte del recorrido no le había salido "muy muy bien". "Pero luego tuvo buen ritmo y en la subida al final lo he dado todo y estoy bastante contento", comentó.

"En el cambio de bici me he limitado un poco en el primer kilómetro a subir sentado para coger la medida y luego he ido progresando poco a poco. Al final, se hacían muy duros los últimos dos kilómetros", sentenció.