Héctor Barberá bajará a Moto2 tras fichar por el Pons HP 40

21/09/2017 - 16:14

El equipo de Sito Pons confirma también al italiano Lorenzo Baldassarri en una renovación total

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El equipo Pons HP 40 de Moto2 ha confirmado este jueves que el español Héctor Barberá y el italiano Lorenzo Baldassarri serán sus pilotos en el próximo Mundial, por lo que Barberá dejará la categoría reina de MotoGP después de ocho campañas y regresará a la estructura de Sito Pons, con quien ya trabajó en 2009 en 250cc.

Barberá debutará así con 31 años en Moto2, pues su paso por la categoría media fue bajo la denominación de 250cc. En ella corrió durante cinco temporadas logrando el subcampeonato del mundo en 2009, de la mano de un Sito Pons que le vuelve a reclutar para que su experiencia lleve al equipo a un nivel superior.

"Desde llegué al mundial siempre he estado luchando por ganar carreras, logrando dos subcampeonatos, pero tras ocho años en MotoGP no se han logrado los objetivos, ya que es un campeonato en el que se necesitan más medios más allá del piloto. Cuando vi la oportunidad de volver al equipo de Sito Pons no me lo pensé. Juntos fuimos subcampeones del mundo y creo que estoy en el momento de arriesgar y tomar una decisión así", aseguró Barberá en declaraciones facilitadas por su nuevo equipo.

Con "muchas ganas e ilusión", Barberá tiene la motivación para empezar un nuevo proyecto. "El objetivo no es otro que luchar por ganar carreras y el campeonato. No va a ser fácil pero estoy en mi mejor momento: tengo la experiencia, física y mentalmente estoy preparado, y tanto Sito como su equipo técnico me pueden aportar lo necesario para lograrlo. Estoy agradecido a Sito y a los patrocinadores por la confianza depositada en mi y quiero devolvérsela con resultados", se sinceró.

Por su parte, Sito Pons aseguró estar "muy contento" con el equipo que ha hecho para la temporada que viene. "Volver a contar con Héctor Barberá en el equipo es una excelente noticia. Es un piloto rápido, que ha peleado por mundiales, conoce al equipo, y estoy seguro que juntos pelearemos por el campeonato del mundo", aseguró Pons.

En cuanto a Baldassarri, aseguró que es un piloto al que ya hace temporadas que seguía. "Estoy muy contento que finalmente esté con nosotros. A pesar de su juventud, destaca por ser muy regular, talentoso y no cometer errores, importante en una categoría tan competida como Moto2*. Estoy seguro que desde el inicio ambos pilotos nos darán muchas alegrías", auguró.

Lorenzo Baldassarri, de sólo 19 años, fue campeón de la Red Bull Rookies Cup en 2011 y debutó en Moto3 en 2013 antes de dar rápido el salto a Moto2, categoría en la que ya ha ganado una carrera y hecho podio en otras dos ocasiones, siendo su mejor participación la del año pasado, cuando terminó octavo en el Mundial.

"Estoy muy contento de entrar a formar parte del equipo Pons HP 40 y quiero agradecer a Sito Pons y a VR46 la confianza depositada en mi para esta nueva oportunidad en mi carrera deportiva. No veo el momento de empezar a trabajar juntos, pero antes debo centrarme en mi actual equipo, dar el máximo y terminar el año logrando los mejores resultados posibles", aseguró el piloto italiano.

En el comunicado, el Pons HP 40 quiso agradecer el trabajo hecho en esta temporada a sus dos pilotos, Fabio Quartararo y Edgar Pons. "A pesar de que los resultados no están siendo los esperados, ambos pilotos han estado incansables en su trabajo, y siendo fieles a su compromiso, tratarán de terminar la temporada al más alto nivel. Todo el equipo les desea lo mejor en su futuro", aseguró el equipo.