Márquez: "La vuelta de Rossi no cambia nada"

21/09/2017 - 17:44

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), líder del Mundial de MotoGP, ha reconocido que, a falta de cinco carreras para cerrar el año y con la clasificación tan apretada, "cometer un error ahora podría suponer un desastre", al tiempo que ha explicado que la vuelta de Valentino Rossi (Yamaha) "no cambia nada" en su acercamiento a la prueba.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"La batalla está caliente. Solo quedan cinco carreras y estoy igualado a puntos con 'Dovi', pero Viñales también está cerca, Valentino ha vuelto y Dani no está tan lejos. Seguiremos apretando hasta el final. De momento estamos en Aragón, una de mis pistas favoritas. Todos los años me he sentido bien aquí e intentaré seguir a buen nivel y luchar por la victorias", deseó Márquez en la rueda de prensa oficial de pilotos.

El líder del campeonato subrayó que "en las últimas carreras" se ha "sentido muy bien con la moto en circuitos diferentes". "En todos he sido competitivo. Eso es lo más importante. Sé que cometer un error ahora podría suponer un desastre, así que tendré que dar el cien por cien. Es muy importante esta carrera y todas las que faltan", recordó.

Respecto a su última victoria en el GP San Marino, explicó que "en la primera parte" de la carrera estuvo "pensando solo en acabar", pero que después se sintió "muy bien" y decidió "intentarlo". Sabía que el riesgo estaba ahí y que quizá era mejor asegurar 20 puntos, pero Dovizioso estaba delante y cuando iba sobre la moto empecé a pensar en recortar. Lo intenté y lo conseguí, pero ya he olvidado esa carrera", valoró.

Además, Márquez explicó que su planteamiento "no cambia nada" por la vuelta de Rossi tras su lesión. "Es una buena noticia porque prefiero que estén todos los pilotos sobre la pista. Pero insisto, no cambia nada. Este campeonato está muy ajustado y es importante batir a todos tus rivales", concluyó.