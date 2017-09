Rossi: "La pierna no me duele mucho, necesitaba subirme a la moto lo antes posible"

21/09/2017 - 18:00

El piloto italiano Valentino Rossi (Movistar Yamaha) afirmó que la pierna no le duele "mucho" y que necesitaba subirse a la moto "lo antes posible" antes de afrontar el Gran Premio de Aragón, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, apenas 21 días de fracturarse la tibia y el peroné en un entrenamiento en Italia.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento de poder probar. Necesito entender cuáles son las sensaciones con la moto. Me siento bastante bien y la pierna no me duele mucho. Día a día estoy mejor. Di unas vueltas en Misano y la sensación era que me dolía, pero pude pilotar. Veré si es posible pilotar a buen nivel, esta carrera es importante pensando en mejorar en las siguientes", dijo en rueda de prensa.

Valentino Rossi opina que no está loco por regresar tan pronto a los circuitos. "Creo que depende mucho del tipo de fractura. He tenido suerte porque el doctor que me operó lo hizo muy bien. Tenía pensado volver en Motegi, pero quiero tener un buen nivel. Es importante volver a subirme a la moto lo antes posible y no quedarme otra carrera en casa porque necesitaría más tiempo para volver a un buen nivel", manifestó.

El piloto italiano confesó que aún no es rápido sobre la moto. "En las curvas de derecha me dolía más. Cada día la cosa va a mejor. Espero que durante el fin de semana la pierna mejore. No tiene nada que ver con el campeonato. Todo está abierto para los tres primeros, pero quería intentar volver a estar en forma lo antes posible", recalcó.

A su juicio, el número de títulos mundiales no ayuda en la recuperación de la lesión sino la motivación. "En cuanto a la edad, depende del tipo de fractura y tu motivación. Quiero estar aquí, me supo muy mal perderme la carrera de Misano. Cualquier persona también puede recuperarse antes. Me siento mucho mejor en comparación a hace 7 años, porque la fractura es distinta y la medicina ha mejorado mucho. Antes, después de la operación me encontré mal durante cinco días y esta vez, al día siguiente podía volver a casa", comparó.

Rossi, que desveló que ya puede caminar sin la ayuda de muletas, explicó que diez días después de la operación empezó a mejorar "mucho" y empezó a pensar en la posibilidad de regresar en Aragón. "Hablé con mi equipo y pensé que era importante intentar llevar una moto. Es importante no saltarse una carrera ante la última parte de la temporada", subrayó.

"SUMAR ALGÚN PUNTO ES UN BUEN OBJETIVO"

Pese a la mejoría, el italiano no se plantea poder estar en los primeros puestos en la carrera en Motorland. "La última vez fue una gran sorpresa porque perdí el podio en la última curva de la última vuelta con Stoner. Esta vez el nivel es muy alto. No sé cuál va a ser mi nivel, tengo que saber cómo estoy mañana. Lo importante es mejorar día a día. Correr o acabar la carrera es buen objetivo. Quizá sumar algún punto", deseó.

Por otro lado, confesó que no ha hablado con el piloto holandés de Superbikes Michael van der Mark, que iba a reemplazarle en Aragón en el caso de ser baja. "Yamaha siempre se ha mantenido muy cercana a mi. Ha estado pendiente y estuvimos de acuerdo en esto. Supongo que van der Mark pensó que era difícil que pudiera correr este fin de semana", apuntó.