Sito Pons: "Con la muerte de Ángel Nieto hemos visto que el motociclismo es un deporte amado"

21/09/2017 - 19:05

El jefe del Pons HP 40 Team, Sito Pons, reconoció que vivieron "con mucha sorpresa" el fallecimiento el pasado mes de agosto de Ángel Nieto, aunque en el lado positivo subrayó que ha servido para ver que "realmente el motociclismo es un deporte amado" gracias a la figura del '12+1' campeón del mundo.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"La muerte de Ángel Nieto la hemos vivido con sorpresa, mucha sorpresa, y luego con emoción por ver que realmente el motociclismo es un deporte amado y seguido por muchos miles de aficionados y descubrir un poco lo que Ángel había hecho por el motociclismo y lo que ha devuelto a todo el deporte durante todos estos años", comentó Pons en declaraciones facilitadas por 'STIHL', uno de los patrocinadores del equipo.

El catalán estuvo en el homenaje al zamorano del pasado sábado en Madrid, "una experiencia única e irrepetible". "Eso demuestra la fuerza que tenía Ángel y la fuerza que ha cogido este deporte durante todos estos años en los que Ángel y todos los que hemos seguido tras él hemos empujado para llegar hasta día de hoy. Ha sido muy emocionante y siempre muy cerca de la familia porque que ha sido un golpe muy fuerte, duro e inesperado", confesó.

Por otro lado, a nivel deportivo, afronta "con ilusión y ganas de seguir mejorando" el último tramo de Mundial de Moto2. "Llevamos todo un año trabajando con Fabio (Quartararo) y Edgar (Pons) para que ambos vayan cogiendo cada vez más el ritmo de la categoría y estoy seguro de que el final de campeonato será mejor que el inicio y nos esperan más satisfacciones", deseó.

"Nuestro mayor reto, sin duda alguna, es mejorar las posiciones que hemos hecho en lo que va de temporada. Ha sido un año en el que no hemos tenido los resultados que nos hubieran gustado, por lo que nos gustaría acabar el año con resultados que nos hicieran sentir satisfechos y orgullosos, y en esto vamos a trabajar", prosiguió Pons.

Además, respecto al Gran Premio de Aragón de este fin de semana, el expiloto cree que el pronóstico es "un poco incierto en MotoGP porque cada vez está más apretado el campeonato y tanto Maverick Viñales, como Marc Márquez y Andrea Dovizioso, van a luchar por la victoria". "Y si Dani Pedrosa tiene una moto que le va bien puede estar allí también", apuntó.

"Sin duda, la lesión de Valentino Rossi facilita las cosas tanto a Maverick como a Marc en la lucha del campeonato, pero no hay que olvidarse de Dovizioso, ya que peleará hasta el final", agregó al respecto.

En cuanto a Moto2, "la caída de Morbidelli en Misano ha igualado el campeonato y lo hace más emocionante de lo que estaba hasta ahora", recordó. "Luthi tiene opciones de luchar por el campeonato y los compases finales serán emocionantes. Nosotros, con Fabio y Edgar, vamos a ver qué somos capaces de hacer, pero la victoria puede estar entre Morbidelli, Luthi, quizás Márquez o Pasini, que últimamente está muy fuerte, pero debemos ver cómo se desarrollan los entrenamientos", opinó.

Por su parte, Fabio Quartararo reconoció que, "de momento", está siendo una temporada en la que han tenido "algunos resultados positivos y otros no tanto". "Moto2 es una categoría muy difícil, debemos aprender en cada entrenamiento, cada carrera, y poco a poco vamos mejorando el nivel. Mi objetivo es seguir esta línea para acabar el año logrando los mejores resultados posibles", admitió.

El francés cree que el "test bastante positivo" que hicieron el MotorLand les permite afrontar este Gran Premio "con optimismo". "Debemos trabajar fuerte desde el primer entreno para llegar con opciones a la carrera del domingo", sentenció.

Para Edgar Pons, "la temporada ha tenido altibajos". "Ha habido entrenamientos y carreras en las que me he sentido fuerte y en otras me ha costado un poquito más coger el ritmo del circuito y las sensaciones. Aún nos quedan cinco carreras en circuitos que me gustan, así que espero acabar la temporada logrando buenos resultados", remarcó.

"MotorLand es un Gran Premio de casa, que me gusta, y como en todos, me gustaría terminar lo más adelante posible. Viendo los últimos resultados logrados, nuestro objetivo es estar lo más cerca posible del top10. Creo que trabajando como lo estamos haciendo es posible, así que saldremos a por ello desde el viernes, y más con el extra de correr en casa y el apoyo de toda la afición, para conseguirlo", concluyó el catalán.