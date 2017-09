(Previa) Márquez quiere aprovechar correr en casa para llegar líder a la gira transoceánica

21/09/2017 - 19:48

El Gran Premio de Aragón de este domingo se presenta clave en la pelea por el título en la categoría de MotoGP, donde el español Mac Márquez (Repsol Honda) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) marchan empatados a puntos, con Maverick Viñales (Yamaha) aún al acecho, y con la noticia de la posible vuelta de Valentino Rossi (Yamaha) después de fracturarse la pierna derecha hace tres semanas.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

MotorLand acogerá la carrera 900 del Mundial, una cita que promete emoción y que es justo la última antes de que la parrilla tome rumbo para afrontar la gira transoceánica de tres semanas sin descanso por Japón, Australia y Malasia, por lo que puede ser vital para las opciones de los tres aspirantes que más opciones tienen.

Márquez, Dovizioso y Viñales están separados únicamente por 16 puntos, el menor margen entre los tres primeros clasificados desde el año 1993, lo que demuestra la igualdad del campeonato. Además, el catalán y el italiano están empatados a 199 puntos, que es también la puntuación más baja de un líder de la categoría 'reina' también desde hace 24 años.

El de Cervera compensó su avería de Silverstone con una necesaria victoria en Misano para volver a alcanzar a un 'Dovi' que está demostrando que la 'Desmosedici' esta temporada ya es una moto competitiva en todos los trazados y no sólo donde prime más la potencia. Tras ellos, completó el podio el piloto de Roses, que no se quiere desenganchar y que es el más 'presionado' de este trío por su desventaja, aunque esta aún no es crítica.

El actual campeón intentará aprovechar la penúltima carrera en 'casa' para hacer las maletas en el liderato. El ilerdense acude a un circuito que no se le da del todo mal pese a que en MotoGP sólo tengan en su haber dos triunfos, el año pasado y en 2013, mientras que en las otras dos visitas no pudo subir ni siquiera al podio.

Además, para reforzar su buena sintonía con el trazado de Alcañiz (Teruel), Márquez se ha llevado siempre la 'pole position' desde que dio el salto a MotoGP, por lo que espera mantener la racha para tener una pequeña ventaja sobre el de Forlimpopoli, que está en la mejor situación de su carrera para conquistar el titulo. Para ello, además de manejar una presión algo desconocida para él, debe poner fin a su mala racha en MotorLand donde sólo tiene el podio de 2012 como mejor resultado.

VUELVE ROSSI

Viñales, por su parte, necesita seguir peleando por estar en el podio para no descolgarse demasiado después de no hacerlo en Misano. Sin embargo, en la recta decisiva, el volver al primer cajón, algo que no consigue desde que ganase en Le Mans en mayo, se antoja clave para no depender en exceso de los errores de los demás.

En principio, el catalán, cuarto el año pasado en Alcañiz y segundo en la línea de salida, no estará solo en el 'box' ya que, sorprendentemente, su compañero Valentino Rossi podrá competir en MotorLand tres semanas después de pasar por el quirófano por una fractura de tibia y peroné cuando entrenaba en enduro.

'Il Dottore' ha tenido una recuperación 'express', ya muy habitual en el mundo del motociclismo, y tratará de aparcar el dolor para sumar el máximo de puntos. El nueve veces campeón del mundo, que estuvo rodando en Misano a principios de semana y que tiene el 'ok' de los médicos, se ha quedado rezagado en la pelea por el título por su ausencia en el Gran Premio de San Marino y el objetivo será afinar su puesta a punto para pelear por el podio en el futuro.

El de Tavulia está a 42 puntos de la cabeza y aventaja en siete a un Dani Pedrosa (Repsol Honda) al que sus malas actuaciones en los dos últimos Grandes Premios le han lastrado en sus opciones de estar en la terna de candidatos al título. Sin embargo, el de Castellar del Vallés puede ser juez si se mete en la pelea por el podio y arrebata puntos claves a alguno de los aspirantes.