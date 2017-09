El CSD homenajea a Iñurrategi, Vallejo y Zabalza por el rescate en verano de un alpinista italiano

21/09/2017 - 21:57

El Consejo Superior de Deportes (CSD) rindió este jueves un homenaje a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, los alpinistas españoles que este verano salvaron la vida a un montañero italiano en las cumbres del Gasherbrum.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Iñurrategi, Vallejo y Zabalza rescataron a un alpinista italiano al que su expedición había dejado atrás y al que consiguieron localizar cuatro días después a 7.100 metros de altura.

En un acto presidido por el director general de Deportes del CSD, Jaime González Castaño, y donde también estuvo el alpinista y escritor Sebastián Álvaro, Iñurrategi recordó que esta experiencia les "debe servir para tomar conciencia de cómo ha cambiado la forma de ir a la montaña". "Ahora es más individual. Pero, sobre todo, debemos tener en cuenta que lo importante no es alcanzar la cima, sino que el fin es el cómo", remarcó.

Por su parte, Jaime González Castaño, transmitió a los tres el "orgullo y admiración" de todo el deporte español por una actuación que les convirtió "en héroes". "Es una historia épica de la que me quedo con que lo importante en la montaña no es sólo llegar, sino cómo se llega. Me asombra vuestra actitud y me gusta porque el deporte implica una serie de valores que es imposible separar de su práctica", subrayó.

"Vuestro gesto tiene que suponer un ejemplo para el alpinismo actual. La solidaridad, generosidad y trabajo en equipo no deben desligarse de este deporte. Gestos como éste traspasan la montaña y son, sin duda, ejemplos que pueden ayudar a cambiar y a mejorar nuestra sociedad", sentenció.